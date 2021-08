Lido di Classe. Il Festival Naturae prosegue con lo spettacolo “Dante 2021” e col “Conchigliamo Summer Lab”

Proseguono a Lido di Classe le iniziative del Festival Naturae. Domani sera, martedì 17 agosto alle 21, alla “Selva Oscura” di Piazzale Caboto, va in scena “Dante 2021”. Dopo 700 anni il Sommo Poeta intraprende un nuovo fantastico viaggio nei tre regni sovrannaturali. Ma tutto sarà cambiato, nulla sarà come allora! Spettacolo animato con musica e marionette per grandi e piccini. Con Delio Piccioni (regista, scenografo e voce narrante), Marta Celli (arpa), Anna Menini (danza aerea).

Nella mattina di mercoledì 18 agosto, alle 9.30, si replica il laboratorio “Conchigliamo Summer Lab”. Delio Mancini, in collaborazione con l’Associazione ”Fata Butega” propone un laboratorio sul sorprendente mondo delle conchiglie. L’iniziativa si svolge a “Il Giardino Selvatico”, via Marignolli, 26 Lido di Classe. Prenotazione obbligatoria al 351 5959 667.