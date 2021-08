Marina di Ravenna. Al Bagno Hana-Bi concerto dei Crema

Martedì 17 agosto, al Bagno Hana-Bi di Marina di Ravenna, inizio ore 21.30, ingresso libero fino ad esaurimento posti a sedere, i Crema in concerto. Le canzoni dei Crema, ritmate e veloci, ma anche lente e strappacuore, cercano con semplicità di non stare nei limiti prestabiliti. Tre voci che si intrecciano su melodie gommose e adesive, mentre i piedi battono il tempo senza accorgersene. I Crema sono un trio italiano, residente a Pesaro. Le loro canzoni, ritmate e veloci, ma anche lente e strappacuore, cercano con semplicità di non stare nei limiti prestabiliti. Tre voci che si intrecciano su melodie gommose e adesive, mentre i piedi battono il tempo senza accorgersene. Sono stati I Camillas. In repertorio classici e brani da riscoprire del canzoniere di questi ultimi, oltre a nuovi pezzi di prossima pubblicazione.

Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid. Gli accessi all’evento saranno garantiti fino a esaurimento dei posti a sedere. Chi prenota al ristorante, potrà riservare anche il suo posto in platea.

Per informazioni: 333 2097141