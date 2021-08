Prosegue la rassegna “Leggermente Salato”, il 18 agosto nuovo spettacolo con la compagnia di Luigi D’Elia

Mercoledì 18 agosto continua la rassegna Leggermente Salato, il teatro nel cuore della Salina di Cervia, con una serata in compagnia di Luigi D’Elia con “Aspettando il vento”. Chiuderà la rassegna mercoledì 25 agosto Roberto Mercadini con “Garibaldi il marinaio” Vita ondivaga dell’eroe dei due mondi.

Oltre al suggestivo scenario, a rendere unico l’appuntamento anche la possibilità di raggiungere il luogo dell’evento scegliendo tra percorso a piedi, in barca o in bicicletta, fino a esaurimento posti per ogni gruppo. Il ritrovo è alle 20.30 al Centro Visite Salina di Cervia per chi decide di prendere barca o bicicletta. Chi preferisce arrivare in passeggiata dovrà andare direttamente al Parco della Salina di Cervia, in via Salara Provinciale 6. La rassegna Leggermente Salato è promossa dal Centro Visite Salina di Cervia e dal Comune di Cervia.

L’inizio dello spettacolo è previsto alle ore 21.30. L’evento è consigliato a partire dai 12 anni di età.

Per partecipare è previsto un biglietto unico di € 15, comprensivo di percorso e di bici o posto barca. I biglietti si prenotano sul sito shop.atlantide.net alla sezione Salina di Cervia. Per info e prenotazioni 0544 973040.

In ottemperanza alle disposizioni governative vigenti (DPCM del 23 luglio 2021), per partecipare alle serate è obbligatorio che i visitatori esibiscano il Green Pass corredato da un valido documento di identità. Le disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione medica specifica.

Al Centro Visite è presente un grande parcheggio dove è possibile parcheggiare e un chiosco della piadina e un bar per mangiare o bere qualcosa prima dell’inizio.