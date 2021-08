Ravenna. Martedì 17 agosto in piazza Costa musica country con il trio ‘The Country Owls’

Buona musica e ottima cucina protagoniste martedì 17 agosto grazie ad un nuovo evento di “Note di Sapore”, proposto in piazza Costa, a Ravenna da Mercato Coperto e Costa Cafè. In programma alle 18.30 aperitivo con dj, alle 20 la cena e, dalle 21 “Country Night” con la musica del trio ravennate The Country Owls in Piazza Andrea Costa.

Il trio “The Country Owls” è composto da Stefano Sirotti (Voce, Chitarra acustica, Mandolino), Federico Baldassarri (Chitarra Acustica, Banjo, Voce), Filippo Bernardi (Upright Bass, Banjo, Square Neck Dobro, Chitarra Acustica, Voce).

Si tratta di un gruppo di matrice acustica che esegue Country, Western e Bluegrass. Il trio ha preso vita nella primavera del 2012 ed unisce tre appassionati musicisti che hanno affrontato percorsi molto diversi, ma accomunati dall’amore per la musica tradizionale statunitense. “The Country Owls” presentano un repertorio musicale che tocca i vari sottogeneri che compongono il variegato mosaico della musica country, passando dallo stile western al folk, dal bluegrass al gospel. La collaborazione tra i componenti dei Country Owls nel corso del tempo è sfociata naturalmente nella composizione di brani originali. I tre membri del gruppo, alternandosi nell’uso dei vari strumenti musicali, nelle voci soliste e nei cori, danno vita ad uno spettacolo coinvolgente, ricco di sentimento e suggestioni diverse, certamente inusuale nel contesto italiano.

Chi assisterà al concerto al Mercato Coperto sarà accompagnato dalle eccellenze gastronomiche proposte dallo chef Marco Cavallucci in un menu che racconta la Romagna attraverso i sapori della terra e del mare. La cena sarà accessibile con l’acquisto di una Drink & Dinner Card a consumo del valore di 20,00 euro, spendibile per cibo e bevande durante tutta la serata.

Per informazioni e prenotazioni: Mercato Coperto: 0544 244611 | 3428174898 (anche Whatsapp)/Costa Cafè: 0544 212812