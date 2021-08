Nuove conferme per il Festival del Buon Vivere, a Forlì dal 9 al 19 settembre

Sono tante e di rilievo le figure che hanno confermato la propria presenza alla prossima edizione del Festival del Buon Vivere (dal 9 al 19 settembre a Forlì) che disegnano una costellazione di pensieri, azioni e prospettive dal punto di vista della donna (ricordiamo che il titolo dell’edizione 2021 è, appunto, “Femminile Plurale”).

Tra le musiciste sarà presente Frida Bollani Magoni (pianista, figlia di Stefano Bollani e Petra Magoni), tra le filosofe Ilaria Gaspari (autrice di “Vita segreta delle emozioni”, Einaudi) e ritornerà Maura Gancitano (scrittrice, filosofa e fondatrice di Tlon, scuola di filosofia) già ospite nell’edizione scorsa del Festival. Anche la comicità sarà degnamente rappresentata da Claudio Morici (scrittore, attore e comico noto per video virali girati durante il confinamento a causa del lockdown).

Hanno inoltre confermato la propria presenza anche Elisabetta Rasy (autrice de “Le Disobbedienti. Storie di donne che hanno cambiato l’arte” Mondadori 2019), Carlotta Vagnoli (autrice e “sex columnist”), Lara Lago (giornalista e promotrice del “body positivity”), Anita Caprioli (attrice), Federica Angeli (giornalista di Repubblica).

Saranno a Forlì anche Luciano Rezzolla (astrofisico e accademico), Stefano Mei (campione europeo dei 10000 metri piani a Stoccarda 1986 e presidente della Federazione Italiana di Atletica Leggera) e, a rappresentare il mondo dell’informazione, Saverio Tommasi (web journalist e fondatore di fanpage.it), Nina Palmieri (giornalista e conduttrice del programma Le Iene), Valentina Furlanetto (giornalista di Radio24) e Diana Cavalcoli (giornalista del Corriere della Sera).

Non di meno valore le presenze di Massimiliano Valerii (direttore generale del Censis), Edith Bruck (scrittrice, poetessa, traduttrice regista e testimone della Shoah ungherese naturalizzata italiana), Riccardo Falcinelli (designer) e Anna Fasano (presidente di Banca Etica).

Quest’anno il Festival del Buon Vivere lavorerà in sinergia con il Corriere della Sera in una inedita collaborazione che vede il Festival romagnolo in dialogo e in stretto legame con “Il tempo delle donne. Un altro genere di forza” il Festival de La27Ora e Corsera che si svolgerà a Milano dal 13 al 24 settembre.

Il programma del Festival del Buon Vivere 2021 in continuo aggiornamento su terradelbuonvivere.it/Festival. In ottemperanza alle norme vigenti in materia di prevenzione Covid-19, per partecipare agli eventi in programma, che come sempre saranno tutti a titolo gratuito, sarà necessario iscriversi con l’apposito form sul sito del Festival.

Il Festival del Buon Vivere è promosso dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì con il patrocinio e in collaborazione con il Comune di Forlì, Cooperhub e con il Patrocinio della Regione Emilia-Romagna, del Campus di Forlì e dell’Ufficio Scolastico Regionale.