Casola Valsenio. ‘Armonie in Abbazia’, domenica 22 agosto il Duo vocale con Ottavia Sisti e Maurizio Tossani

Domenica 22 agosto alle ore 18.30 primo appuntamento con “In Viaggio”, nome scelto per l’edizione 2021 di “Armonie in Abbazia”, la suggestiva rassegna concertistica che si svolge nella restaurata Abbazia di Valsenio, in via Cardello 14 a Casola Valsenio.

Sul palco il Duo vocale (soprano e tenore) Ottavia Sisti e Maurizio Tossani, che si esibirà nello spettacolo “Itinerari Musicali Internazionali”.

Prossimi appuntamenti domenica 29 agosto, ore 18.30, con “Un Mondo di Note” (Elisa Conte, voce; Nicoletta Bassetti, violino; Alessandro Guidi, pianoforte) e domenica 5 settembre, ore 18.30, con “Viaggiar Cantando” (Davide Zaccherini, tenore; Gledis Gjuzi, pianoforte).

Ingresso offerta libera, senza prenotazioni. Presentarsi muniti di Green pass o altra certificazione di idoneità all’entrata.

Per informazioni: tel. 3356666744