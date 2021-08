Domenica 22 agosto, ultima serata per CerviaGustaLibro con Bruno Damini e Andrea Bandiera 

Sarà dedicata a cibo e salute la terza e ultima serata di CerviaGustaLibro, il format di narrazione per storie del gusto ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Letizia Magnani. La rassegna cervese si conclude infatti domenica 22 agosto con la serata che vede protagonista Bruno Damini, scrittore e giornalista, autore del libro “I fagioli ribelli” (Minerva). È possibile fare piatti gustosi per i bambini e le bambine malate? Naturalmente sì. Bruno Damini ha chiesto a chef di fama, maestri pasticceri e maestri gelatai di aiutarlo. Fra salute e bontà si può scegliere di non scegliere. Con lui a Cervia ci sarà anche il maestro gelataio Andrea Bandiera.

Perché “fagioli”, e poi perché “ribelli”? “I fagioli che hai nel pancino non funzionano bene”, i genitori cercano di raffigurare in questo modo ai propri piccoli affetti da Insufficienza Renale Cronica da dove provengano i Il capitolo “A tavola coi Fagioli Ribelli” contiene consigli, suggerimenti e alcune ricette esemplificative elaborate, partendo da prodotti aproteici in commercio, da alcuni noti chef bolognesi, da un grande pasticcere, un maestro gelatiere e da due altrettanto innovativi panificatori e un pizzaiolo. Non un ricettario, quanto un aiuto a rendere accettabili gli ingredienti aproteici abbinandoli ad alimenti consentiti, creando pietanze belle, attraenti, gustose, rispettose dei regimi dietetici indicati e, non da ultimo, facili da preparare in casa. Pensate per i bambini, adatte per tutta la famiglia, anche gli adulti con patologie renali potranno trarne utili spunti. Hanno aderito al progetto: Chef Aurora Mazzucchelli (Ristorante Marconi, stella Michelin) Chef Alberto Bettini – Giacomo Orlandi e Maria Marini (titolare, chef e capo-partita ai primi della Trattoria Amerigo 1934, stella Michelin) Chef Mario Ferrara e Diego Govi (Ristorante Scaccomatto) Chef Massimiliano Poggi e Armando Martini (Massimiliano Poggi Cucina, Ristorante Il Cambio) Matte Carpigiani Gelato University ha offerto la propria collaborazione per organizzare nei propri spazi laboratoriali incontri-demo-degustazioni dedicate al gelato aproteico con bambini e famiglie.

Attualmente in Italia oltre 30.000 soggetti con meno di 18 anni soffrono di Insufficienza Renale Cronica mentre i malati di rene ammontano a oltre 6 milioni, il 10% della popolazione. Il Programma di Nefrologia e Dialisi pediatrica della UO Pediatria Pession, IRCCS Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna, è un Centro pediatrico regionale di terzo livello nella gestione dei pazienti con patologie renali, di riferimento in Emilia-Romagna per tutti i casi con problemi complessi, acuti o cronici, che necessitano di procedure che nelle altre pediatrie della Regione non possono essere attuate (biopsia renale, dialisi, etc.). Si tratta di una struttura di prestigio nazionale collegata con le altre strutture nefrologiche pediatriche italiane attraverso la Società Italiana di Nefrologia Pediatrica (SINePe). Il libro nasce con la collaborazione de “Il Sogno di Stefano” Onlus che presta la sua opera a Bologna e Padova con tre case-famiglia con lo scopo di aiutare i tanti bambini malati di rene ad avere una vita normale, finanziando la ricerca scientifica e impegnandosi a sostenere i bisogni logistici, educativi e psicologici dei bambini e delle loro famiglie. A livello nazionale fa parte della Rete del Ma.Re. (Rete Italiana per le Malattie Renali in Età Pediatrica) di cui ha promosso il progetto assieme alla Società Italiana di Nefrologia Pediatrica (SINePe).

CerviaGustaLibro è un evento ideato e condotto da Letizia Magnani per gli Assessorati al Turismo, alle Attività Economiche e agli Eventi di Cervia, CerviaTurismo, il Parco della Salina di Cervia, con la collaborazione di CNA, Confartigianato, Consorzio Cervia Centro, Associazione culturale “Cervia Bell’Italia”.