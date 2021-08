Ravenna. Planetario inaugura la stagione di settembre con lo spettacolo “Il cielo autunnale”

Il Planetario ha pubblicato le attività di settembre. Gli appuntamenti “in presenza” sono stati programmati, ma se la situazione dovesse cambiare o si decidesse di aggiungere qualche appuntamento il programma sarà modificato e ne sarà data notizia sui canali social del Planetario.

Per le attività “in presenza” i posti sono limitati e la prenotazione è sempre obbligatoria; ove non specificato diversamente, il biglietto di ingresso è di 5 euro intero, 2 euro ridotto e 1 euro per i soci. Gli eventuali appuntamenti web saranno gratuiti.

Planetario informa inoltre che, a seguito dell’ultimo DL, dal 6 agosto 2021 e fino a nuove direttive, si potrà accedere al Planetario solo se in possesso della certificazione verde COVID-19 sia digitale che cartacea. In alternativa è accettato anche un certificato di test negativo a un tampone antigenico o molecolare effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento o un certificato che attesti la guarigione da Covid-19 avvenuta nei 6 mesi precedenti. Tali certificazioni non sono richieste ai bambini di età inferiore ai 12 anni.

Programma di settembre 2021

Domenica 5 settembre, ore 17:30

Il cielo autunnale

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Marco Garoni

Attività adatta a bambini a partire da 5 anni

Venerdì 10 settembre, ore 20:30

Binocular Classroom

Lezione di astronomia pratica al Parco Baronio; ai partecipanti verrà fornito in uso per la serata un binocolo col quale osservare, dietro indicazioni di un astrofilo, il cielo e le sue curiosità. Per maggiori dettagli vedere su www.arar.it; i prezzi dei biglietti sono: intero 10€, ridotto 8€, soci ARAR 5€.

Sabato 18 settembre, ore 21:00

Sorella Luna

Osservazione della Luna dalla terrazza del Planetario in collaborazione con “AstroTeam Le Pleiadi”

Martedì 21settembre, ore 21:00

Le Stelle più Grandi della Via Lattea

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Massimo Berretti

Sabato 25 settembre, ore 17:30

A caccia di pianeti: dove cercarli, come guardarli e perché si chiamano così

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Oriano Spazzoli

Attività adatta a bambini a partire da 8 anni

Giovedì 30 settembre, ore 21:00

Viaggio dal polo all’equatore

Spettacolo sotto la cupola del Planetario con Claudio Balella