Cisim. Mercoledì 25, giovedì 26 e domenica 29 agosto torna sulla spiaggia di Marina di Ravenna l’Under Festival

La settima edizione di Under Fest si svolgerà sulla spiaggia di Marina di Ravenna, scelta oculata dell’organizzazione (Il lato oscuro della costa APS) per poter riuscire a svolgere la settima edizione, saltata lo scorso anno a causa dell’emergenza Covid 19. Il festival si terrà mercoledì 25 al Finisterre Beach di Marina di Ravenna e giovedì 26 e domenica 29 agosto al Bagno Hanabi sempre di Marina di Ravenna.

Under Festival è l’evento hip hop italiano in cui si celebra la scena underground con un format che, sin dai suoi esordi, prevede sia dei live canonici sia la presenza simultanea sul palco di più artisti per esibizioni intrecciate, a rotazione (come i “cypher” da cui si è sviluppato il rap). Anche grazie allo spazio concesso ai talenti più giovani e a un clima di festa in cui gli artisti si confondono tra il pubblico, il festival ripropone lo spirito hip hop delle origini.

Il festival, rimodulato per rispondere alle vigenti normative, si svolgerà sulla spiaggia. Rispetto alle scorse edizioni gli artisti coinvolti sono dilazionati in tre serate. La scelta, per questa edizione, è stata quella di sospendere la parte del festival dedicata agli incontri con artisti e addetti ai lavori, per lasciar spazio alla musica.

In cartellone prevede, il 25 agosto al Finisterre Beach, la presenza di Dutch Nazari e Burbank, che apriranno il festival con “A una metrica distanza”, uno spettacolo divulgativo semi-serio ad alto tasso di coinvolgimento del pubblico, in cui il rapper Dutch Nazari e il poeta Alessandro Burbank parleranno di poesia e canzone in uno scontro goliardico spassionato, mettendo a nudo le rispettive arti. Come in un trucco di magia, leveranno la tovaglia alla tavola imbandita della metrica, lasciando ai presenti il piacere e il divertimento di un’abbuffata culturale.

Il 26 agosto, al Bagno Hanabi, sarà la volta di Mattak, il rapper svizzero – italiano, che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé, nel 2021 pubblica il suo primo album solista “Riproduzione Vietata”, con questo disco Mattak è finalmente uscito dall’underground per entrare definitivamente nella scena rap italiana.

Il festival si chiuderà il 29 agosto con il rapper milanese Nerone, live al Bagno Hanabi, rapper e freestyler italiano classe ’91. In apertura ai live ci saranno i cypher con Dj Dima, Dj Nersone, John Durrell, Deesa, Kenzie, File Toy, Fckn Joe Yellow, Irol, J.Y.B. La direzione artistica di Under Fest è curata dai rapper Moder e Kenzie.

Under Festival è realizzato col contributo di Regione Emilia-Romagna e Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura.

Mercoledì 25 Agosto – prenotazione posto a sedere: telo + cena pic nic € 25 | telo + consumazione analcolico o birra € 6 | telo + consumazione drink € 10.

Per informazioni: https://bit.ly/3yRSNHB

Giovedì 26 agosto ingresso gratuito fino ad esaurimento posti a sedere; domenica 29 agosto ingresso gratuito fino ad esaurimento posti a sedere.

Al momento, in base alle vigenti disposizioni, non è richiesto, al pubblico, il green pass per partecipare agli eventi. Ogni aggiornamento sarà pubblicato sui canali social di Under Festival.

Per informazioni: 389 6697082 – cisim.lidoadriano@gmail.com – ccisim.it