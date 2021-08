Lunedì 30 agosto il Gruppo Fai di Cervia organizza una visita guidata alla Casa delle Aie e all’Orto Botanico dei Frutti Dimenticati

Visto il successo delle iniziative delle visite guidate alla Casa delle Aie e all’Orto Botanico dei Frutti Dimenticati, in occasione delle manifestazioni per il Settimo Centenario della morte di Dante, il Gruppo Fai di Cervia, in collaborazione con l’Associazione Culturale Casa delle Aie, propone di realizzare una visita guidata straordinaria lunedì 30 agosto alle 17.30, con ritrovo conviviale. L’iniziativa è rivolta agli associati FAI e a chi ne condivide le finalità culturali e sociali.

L’iniziativa viene promossa nell’ambito degli eventi per il Settecentesimo anniversario della morte di Dante.

Il grande architetto Camillo Morigia, che ha progettato nel 1780 la Tomba di Dante a Ravenna, ha progettato,nel 1790, anche la Casa delle AIE.

Al termine della visita , indicativamente alle ore 19,30 circa , è prevista una cena conviviale del FAI ( aperta ad amici e sostenitori) presso il Ristorante della Casa delle Aie, al prezzo di euro 30,00 a persona.

Visita e cena solo su prenotazione telefonando entro sabato 28 agosto al 338 4544222. Posti limitati.

Si precisa che la visita alla Casa delle AIE e all’Orto Botanico dei Frutti dimenticati è gratuita e aperta a tutti, nel limite dei posti disponibili .

Per l’accesso ai locali interni del fabbricato è necessario essere muniti di green pass.