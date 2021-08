San Mauro Mare. Protagoniste 3 mamme ravennati a ‘Mamme, Moda e Motori’

Nella giornata di ieri, organizzato dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo, Grazia e Giorgia Teti, con il Patrocinio del Comune di San Mauro Pascoli, si è tenuto a San Mauro Mare, un evento denominato “Mamme, Moda e Motori”, con protagoniste le Mamme Miss vincitrici del concorso nazionale di bellezza e simpatia “Miss Mamma Italiana”, una produzione di esclusiva nazionale della società sammaurese Te.Ma Spettacoli.

“Miss Mamma Italiana” concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 28° edizione e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce almeno 3 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Le Mamme, hanno prima fatto passerella lungo le strade della località turistica a bordo delle autovetture d’epoca della Scuderia HF di Santarcangelo di Romagna (che, per la gioia dei tantissimi turisti e non solo, hanno sostato in piazza Cesare Battisti, la piazza principale di San Mauro Mare), poi, nel green dell’Hotel Blue Paradise, sono state protagoniste di uno shooting fotografico curato da Gloria Teti, indossando i prestigiosi gioielli artigianali della società ravennate “ARP Atelier” di cui è titolare Anna Rita Pinto.

A conclusione dell’evento, a cui, per il Comune di San Mauro Pascoli, ha presenziato l’Assessore al Turismo Stefania Presti, tutte le Mamme, sono state ospiti della direzione dello stabilimento balneare “Blue Paradise”, per uno sfizioso aperitivo in riva al mare.

Queste le protagoniste dell’evento:

Maria Maresca, 56 anni, di Ravenna, vincitrice assoluta del concorso “Miss Mamma Italiana anno 2005”;

Barbara Semeraro, 46 anni, di Forlì “Miss Mamma Italiana Sponsor Top 2016”;

Debora Ardini, 46 anni, di Bellaria (RN), “Miss Mamma Italiana Radiosa 2019”;

Danila Giuri, 37 anni, di Viserba di Rimini “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2021”;

Sara Piolanti, 31 anni, di Cusercoli (FC), “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2021”;

Sara Della Corna, 34 anni, di Bertinoro (FC), “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2021”;

Greta Mancinelli, 31 anni, di Pergola (Pesaro), “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2021”;

Elena Boncompagni, 42 anni, di Osimo (AN), “Pre Finalista Miss Mamma Italiana 2021”;

Arianna Maccioni, 50 anni, di Agugliano (AN), “Miss Mamma Italiana Gold Eleganza 2021”;

Carmela Vigliotti, 53 anni, di Imola, “Miss Mamma Italiana Gold Sponsor Top 2021”;

Rossella Alaimo, 54 anni, di Forlì, “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2022”;

Sabrina Capobianco, 49 anni, di Pesaro, “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Gold 2022”;

Patrizia Verlicchi, 64 anni, di Ravenna, “Miss Mamma Italiana Evergreen 2020”;

Lorenza Bartolomei, 56 anni, di Forlì, “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Evergreen 2021”;

Antonella Burattoni, 62 anni, di Ravenna, “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Evergreen 2021”;

Franca Pulvirenti, 59 anni, di Cesena, “Pre Finalista Miss Mamma Italiana Evergreen 2021”.

Presente anche, Marco Monti, 57 anni, di Forlì “il Babbo più Bello d’Italia Simpatia 2021” (anche il concorso “il Babbo più Bello d’Italia” è una produzione esclusiva della Società Te.Ma).

In attesa della Finale di “Miss Mamma Italiana 2021” 28° edizione, in programma a Bellaria, dal 09 al 12 settembre, proseguono con successo in tutta Italia, le selezioni del concorso, i prossimi appuntamenti, sono in programma a Pisignano di Cervia, Cagliari e Verona.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it