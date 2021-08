L’Amministrazione di Cervia disponibile ad accogliere e sostenere i profughi afgani, in particolare donne e bambini

“L’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cervia e la Giunta Comunale sono profondamente preoccupati per il popolo afghano, e in particolare per la condizione di donne e bambini, che in queste situazioni di conflitto, da sempre, subiscono le più gravi ripercussioni umane e sociali, finendo per essere la parte meno tutelata di una comunità. Le donne e i bambini afghani, come tutti i cittadini di quella popolazione, hanno il diritto di vivere in sicurezza e dignità. L’istruzione, il lavoro e la libertà di circolazione e di espressione sono diritti fondamentali di cui tutti dovrebbero poter godere. Oggi deve essere prioritario per ogni Paese prevenire qualsiasi forma di discriminazione e abuso” dichiara l’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Cervia, Michela Brunelli.

“L’Italia è una nazione che nella sua Costituzione ripudia la guerra e promuove la Pace e che ha sottoscritto e condiviso i più alti valori della libertà e dei diritti fondamentali dell’uomo. Uno Stato di diritto ha il dovere di tendere la mano e di aiutare i milioni di afghani che, se abbandonati a se stessi, oltre che essere privati delle loro libertà, corrono il fortissimo rischio di perdere la vita” prosegue l’assessora.

“Come parte di una comunità internazionale, nel nostro piccolo, siamo pronti a prestare loro assistenza sotto forma di aiuti umanitari e sostegno, così da garantire che la loro voce possa essere ascoltata – sottolinea Brunelli -. In virtù di questo, insieme ai tanti Sindaci dell’Emilia Romagna, abbiamo redatto una lettera che verrà inviata proprio oggi agli organi istituzionali preposti e alle alte cariche dello Stato, al fine di ribadire la disponibilità di ciascun Ente Locale, ognuno secondo le proprie possibilità, ad accogliere e sostenere quanti stanno scappando dalla guerra e da un regime che ripudia i Diritti Inalienabili dell’Uomo, con un’attenzione particolare rivolta ai bambini, alle bambine alle persone disabili e alle donne, alle nostre “sorelle afghane”, perché il loro grido d’aiuto non resti inascoltato”.