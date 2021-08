Ravenna. School-Restart: parte la campagna abbonamenti per il trasporto pubblico

Al via la nuova campagna abbonamenti al trasporto pubblico in vista del prossimo anno scolastico. School Re-Start riassume le opportunità riservate ai giovani Under 26 dei tre bacini Start Romagna, con tariffe differenziate in base ai percorsi e con alcune agevolazioni messe a disposizione da parte degli Enti Locali. Alla pagina dedicata del sito Start Romagna https://www.startromagna.it/abbonamenti/under-26/ sono disponibili tutte le informazioni sia per il primo acquisto (con relativa tessera personale Mi Muovo presso i Punto Bus diffusi sul territorio) che per eventuali rinnovi, disponibili anche on line.

Il Punto Bus di riferimento è in Piazza Farini n.9 a Ravenna, tel. 199.11.55.77, orario lunedì-sabato dalle 7.00 alle 19.00 festivi chiuso. WhatsApp 331.6566555

Rivendita autorizzata: Tabacchi Ricci – in via Acquacalda n.134

Gli orari e i percorsi invernali entrano in vigore da lunedì 13 settembre. Consulta School_Restart e tutti i percorsi invernali

Per poter accedere alle detrazioni fiscali è necessario il pagamento tramite POS

La novità di questo anno scolastico è certamente rappresentata dal progetto di gratuità regionale SALTA SU, ampliamento del primo progetto di gratuità regionale Under 14 già attuato con successo lo scorso anno scolastico. Sono previsti abbonamenti gratuiti al percorso casa-scuola per gli studenti di secondo grado dell’Emilia-Romagna. L’iniziativa ‘Salta su!’ della Regione coinvolge ovviamente l’utenza di Start Romagna e i bus della rete del trasporto pubblico romagnolo.

Il portale online accoglie le domande degli studenti residenti in Emilia-Romagna che hanno queste caratteristiche:

– nati prima del 31.12.2007,

– iscritti alle Scuole superiori di secondo grado (medie superiori) statali o paritarie, compresi gli iscritti presso gli Istituti di formazione professionale.

– in possesso di certificazione Isee definitiva 2021, inferiore o uguale a 30.000 euro.

Tutte le info sul sito della Regione Emilia-Romagna:

https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis/bus-e-treni-regionali-gratuiti-per-studenti-scuole-superiori

Sulla pagina tutte le condizioni e i passaggi necessari ad ottenere la gratuità.

Il progetto ‘Grande’ consente ad ogni studente under 14 di muoversi con gli autobus e i treni lungo il percorso casa-scuola e nel tempo libero, per la tratta coperta dall’abbonamento.

Hanno diritto all’abbonamento gratuito Grande studentesse e studenti residenti in Emilia-Romagna nati nel periodo 2008-2015 che frequentano scuole primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie inferiori), senza limiti di ISEE.

Tutte le info sul sito della Regione Emilia-Romagna, al link Tutte le info sul sito della Regione Emilia Romagna, al link https://mobilita.regione.emilia-romagna.it/gratis/grande. Sulla pagina tutte le condizioni e i passaggi necessari ad ottenere la gratuità.