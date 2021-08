A Riolo Terme più raccolta differenziata: novità in arrivo nella raccolta dei rifiuti

Proseguono le attività di Hera concordate con l’Amministrazione comunale per migliorare la raccolta differenziata e promuovere una gestione responsabile dei rifiuti a Riolo Terme. Sta partendo in questi giorni la consegna delle lettere sulle novità del servizio di raccolta rifiuti che coinvolgeranno in totale circa 2.900 utenze fra domestiche e non domestiche.

Novità sulla raccolta differenziata e nuovo calendario in arrivo. Nelle zone attualmente già servite dalla raccolta porta a porta, da settembre verranno consegnati casa per casa i nuovi contenitori azzurri per la raccolta della carta e il nuovo calendario di raccolta porta a porta che partirà da lunedì 11 ottobre, in cui vi sono modifiche riguardanti le frequenze e le giornate di raccolta.

Nella zona forese il servizio resterà stradale, ma, da metà settembre, i cassonetti per la raccolta dell’indifferenziato saranno sostituiti con cassonetti smarty, che inizialmente saranno ad apertura libera ma che in futuro si apriranno solo con la Carta Smeraldo, che sarà consegnata a casa insieme ai bidoncini sottolavello e ai sacchetti per la raccolta dell’organico.Per la consegna casa per casa delle attrezzature, gli operatori incaricati da Hera saranno dotati di un tesserino nominativo e non chiederanno mai né di entrare in casa né denaro. Per essere certi che si tratti di un incaricato Hera è possibile chiamare il Servizio Clienti Hera al numero verde gratuito 800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18).

Per informazioni e chiarimenti incontro pubblico e infopoint. Le attrezzature saranno consegnate all’intestatario della bolletta Tari o, in sua assenza, a una persona diversa solo se dotata di delega: la delega è allegata alla lettera ricevuta a casa, oppure scaricabile dal sito www.gruppohera.it digitando il Comune di residenza, nella sezione: Ambiente → La raccolta nel tuo Comune → Moduli.

Ai cittadini non reperibili, verrà lasciato in buchetta un avviso per ritirare direttamente il materiale alla stazione ecologica di Riolo Terme oppure agli infopoint che saranno organizzati nel mese di ottobre. Per informare tutti i cittadini e le attività di Riolo Terme coinvolti, è previsto un incontro pubblico di Hera e dell’Amministrazione comunale che si terrà giovedì 9 settembre alle ore 20.30 presso la struttura polivalente del Parco Pertini.