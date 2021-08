Cervia. “Ex voto e feste” il tema della Passeggiata patrimoniale di mercoledì 25 agosto

Proseguono gli appuntamenti a cura dell’Associazione FESTA e dei facilitatori dell’Ecomuseo del Sale e del Mare di Cervia. Mercoledì 25 agosto sarà la volta della Passeggiata Patrimoniale dal titolo “Ex voto e feste”.

“Una camminata speciale per scoprire feste, ritmi e usanze di Cervia. Saranno raccontate le principali festività popolari, le ricorrenze dei salinari, le celebrazioni dei marinai e i santi a cui le due comunità erano particolarmente devote – spiegano da FESTA e dall’Ecomuseo -. Il percorso si dipanerà tra la Torre San Michele, il Borgomarina e la settecentesca chiesa di Sant’Antonio di Padova nella quale sono conservati molti ex voto, tavolette votive prodotte in seguito a scampati pericoli. Si potranno così ammirare questi piccoli dipinti dove i sopravvissuti facevano raffigurare le circostanze nelle quali erano stati salvati grazie all’intercessione della Madonna o dei santi. Si tratta della più vivida testimonianza di quanto fosse faticosa e pericolosa la vita in mare per numerose famiglie di Cervia. Non resta dunque che ritrovarsi sotto la Torre San Michele alle ore 20:45 e partire insieme per la passeggiata”.

Le Passeggiate Patrimoniali sono gratuite e per informazioni ci si può rivolgere allo IAT Cervia (Torre San Michele, via Evangelisti 4, tel. +39 0544 974400) oppure via e-mail all’Ecomuseo del sale e del mare (ecomuseocervia@comunecervia.it).