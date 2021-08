Rassegna “In Tempo”: il 25 agosto una serata di musica “dolce” con l’Ensemble Courante

Saranno le atmosfere delicate del flauto dolce e del violino ad accompagnare gli spettatori del prossimo concerto della Rassegna “In Tempo”. Mercoledì 25 agosto alle 21 al Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza, salirà sul palco l’Ensemble Courante, composto da Livia Giussani (flauto dolce) e Rephael Negri (violino) che si esibirà nel programma: Piccola raccolta da 44, duo per due violini di Béla Bartók; A Breton Game di Matteo Falloni; Baladǎ şi joc (Ballata e Danza) di György Ligeti; Sonata a due in la minore op.1 n. 1 (da Walsh & Hare) di Jean Baptiste Loeillet de Gant; Fantasia n. 3 in re minore di Georg Philipp Telemann; Duetto III e Allemanda dalla Partita n. 2 in re minore di Johann Sebastian Bach. Dalla raccolta Cantiones suavissimae edita da Pierre Phalèse,1590, mottetti, madrigali e fantasie.

L’esibizione sarà anticipata da un preludio del poeta Vanni Schiavone.

Prenotazioni e prevendite da martedì a domenica dalle 9 alle 19 oppure scrivendo a info@micfaenza.org. Biglietto 7 euro; gratuito fino ai 14 anni. Per possessori MIC Card, ingresso 5 euro.

Lidia Giussani è nata a Faido (Svizzera), dopo la maturità ottiene il Bachelor of Arts SUPSI (1990) con una tesi in musica “L’album dell’orchestra sinfonica” e di seguito il certificato di idoneità per l’insegnamento della musica nelle scuole elementari.

Si diploma (1998) in clarinetto con il prof. Sergio Del Mastro presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Prosegue poi gli studi in flauto dolce e musica antica con il prof. Daniele Bragetti e il prof. Diego Fratelli all’Accademia Internazionale della Musica di Milano.

Predilige la musica da camera e collabora con gruppi musicali quali “Quartetto Ebano” di Lugano (con il quale incide un CD con musiche originali per tale formazione), “Ensemble Niccolò Castiglioni” di Milano, “Trio Prometheus” di Brescia, “Orchestra di Fiati della Svizzera Italiana”. Si è esibita con l’ensemble “Consonanze Armoniche” e con il gruppo da camera “Ensemble Courante”, di cui è fondatore e membro, in numerosi festival di musica antica. Suona in duo con il chitarrista Luca Lucini e collabora al progetto artistico “Musica e Pittura del ‘400 nel Ticino”.

È stata insegnante di musica presso lo “Studio Mozart” di Desenzano del Garda e direttore dell’Accademia Musicale “Donald Swann” di Lugano.

È direttore del coro Cantores Mariae e dei Pueri Cantores I DOMìNI presso il Duomo di Salò. Direttore artistico della Rassegna Organistica Leventinese (Svizzera) e attualmente delle Matinées Musicali Aulos di Lugano. Docente di musica presso il Liceo Enrico Medi di Salò, insegna flauto dolce presso l’Accademia di musica San Carlo.

Rephael Negri si è diplomato in violino presso il Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia (Italia) con il Prof. Valerio Pappalardo e poi con il grande Maestro Enzo Porta, di cui è stato assistente nel corso de “Gli aspetti musicali del ‘900” presso il Conservatorio di Parma; ha studiato con Boris Belkin all’Accademia Chigiana di Siena, con Corrado Romano a Ginevra (Svizzera) e Dora Schwarzberg. Ha vinto numerosi concorsi, tra cui quelli di Genova, Roma, Taranto (sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana) e Biella (Torino). Nel 2006 ha ricevuto il Prix Anne Marie Bollo Rambaud, a Moneglia (Genova). È violinista del Tel Aviv Soloists Ensemble e suona anche con la Jerusalem Baroque Orchestra, Barrocade di Tel Aviv, Ensemble Bet Ha Gat, Yerushalaym. Attivo con la musica contemporanea, di cui è uno dei principali interpreti in Italia, lo ha visto collaborare con numerosi ensemble, quali Dedalo Ensemble di Brescia, Icarus di Reggio Emilia, New Made del Centro di Musica Contemporanea di Milano, Algoritmo di Roma. È membro della European String Teachers Association. Ha suonato per oltre un decennio con l’ensemble Europa Galante ed inoltre La Risonanza, Zephyro, Divino Sospiro di Lisbona. Ha partecipato a numerose registrazioni per EMI, Opus 111, RAI, Dynamic, Radio France, BBC, Nippon TV, si è esibito come solista in numerose città, quali Tokyo, Sydney (Sidney Opera House), Washington, Londra (Barbican), Berlino (Philharmonie), Parigi, Vienna (Konzerthaus), La Scala di Milano, Tel Aviv, Lisbona, Amsterdam, New York, Madrid, Mosca, San Paolo (Brasile), Hong Kong, Budapest, Praga , Bergen ed inoltre in Corea, Cina, Nuova Zelanda, Canada, Messico. Spesso invitato a tenere corsi di perfezionamento, è professore di violino, violino barocco e Responsabile del Dipartimento di Musica Contemporanea del Conservatorio “Luca Marenzio” di Brescia, Italia. Di recente ha debuttato alla Carnegie Hall di New York.