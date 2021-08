SiD incontra Dante 700: domenica 19 settembre passeggiata in bicicletta sulle orme del Poeta

La A.S.D. S.i.D. Strenz i Dent Sport Team Ravenna, con il patrocinio del Comune di Ravenna, organizza domenica 19 settembre 2021 un’escursione socio-culturale aperta a tutti, con guida e radio guida LIVE, per conoscere la storia di Dante a Ravenna.

Partenza e arrivo: Giardini Pubblici – Ravenna, Via Santi Baldini

Percorso (circa 1 ora):

1. Cosiddetto Palazzo di Teodorico e Basilica di Sant’Apollinare Nuovo

2. Dante (Gingko Biloba)

3. Basilica di San Giovanni Evangelista

4. Chiesa di Santo Stefano degli Ulivi

5. Torre Comunale 6. Piazza del Popolo

7. Tomba di Dante e Zona del Silenzio

8. Basilica di San Francesco

9. Via dei Poeti (via Mazzini)

10. Casa Polentana

11. Basilica di Santa Maria in Porto

Orario di partenza: da prenotare tramite portale ENDU https://join.endu.net/entry?edition=66094 prima partenza ore 9 e, a seguire ogni 15 minuti circa, per un massimo di 20 persone (con guide specializzate e audio guida).

Modalità di partecipazione: con bici muscolare, elettrica, monopattino ed assimilabili. Si consiglia l’uso del casco. I minori possono partecipare accompagnati da un genitore.

Quota di partecipazione: € 15,00 (+commissioni di servizio) tour guidato con audio guida + gadget dell’evento + snack finale fino al 17/09/2021.

Quota gratuita per tutti i bambini fino a 10 anni compiuti alla data dell’evento.

Gadget celebrativo per i primi 400 iscritti.

Iscrizioni: https://join.endu.net/entry?edition=66094 Gli iscritti dovranno esibire la ricevuta di avvenuto pagamento al ritiro gadget/punto di ritrovo.

Verifica iscrizioni: https://www.endu.net/it/events/sid-incontra-dante-700/entry/verify

Salvo altre disposizioni, gli iscritti dovranno compilare e consegnare autocertificazione COVID-19, tenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro e indossare la mascherina.

Ristoro finale: in ottemperanza alle misure COVID-19 verrà consegnato a ogni partecipante una bag con all’interno alimenti e bevande sigillate.

La manifestazione è assicurata in RCT. L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone e cose che dovessero succedere prima, durante e dopo la manifestazione.

L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, compatibilmente alle necessità derivanti dalla pandemia da Covid-19, nonché per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della manifestazione. In caso di annullamento per cause di forza maggiore, l’Organizzazione si riserva di rimborsare una percentuale pari al 50% della quota di iscrizione pagata. Tale percentuale è giustificata dalle molteplici spese che l’Organizzazione ha già effettuato e che non può recuperare.