Tre cani abbandonati ritrovati con tagli, Enpa Ravenna: “Proprietari hanno rimosso microchip”

ENPA Ravenna riferisce che i volontari presso il canile comunale di Ravenna hanno segnalato alcuni fatti accaduti da qualche mese. Ben tre cani da caccia, ovvero un segugio e due setter, sono stati rinvenuti in stato d’abbandono nel territorio comunale di Ravenna e condotti presso il civico canile.

Tutti e tre i cani erano accomunati dal fatto che, all’altezza del collo, presentavano dei tagli, di cui due ricuciti ed uno lasciato senza suturazione, con la ferita aperta. Enpa Ravenna chiarisce che, ovviamente, ai tre cani è stato praticato un taglio per asportare il microchip e pertanto renderli irriconoscibili a chi li avesse rinvenuti.

Segugio italiano

Setter

“I delinquenti autori del misfatto non si sono neppure presi il disturbo di consegnare al canile i tre giovani animali” -affermano da Enpa Ravenna- forse per non pagare quanto chiesto dall’Amministrazione Comunale per la rinuncia di proprietà”.

“Comunque un dubbio ci tormenta” -chiosano i volontari di Enpa- “ad asportare i microchip è stata la mano di una persona esperta od inesperta di medicina? Comunque sia proviamo un profondo disgusto e ribrezzo nei confronti di chi ha potuto concepire e realizzare un simile atto di brutalità”.