Bagnacavallo. La seconda visita guidata sulle tracce del Passatore il 27 agosto

Venerdì 27 agosto alle 18.30 è in programma la seconda e ultima visita del centro storico di Bagnacavallo Sulle tracce del Passator Cortese. Ricordando la storia di Stefano Pelloni, detto il Passatore, si sarà guidati in un itinerario al suo inseguimento: dalla Torre Civica in piazza della Libertà, dove fu imprigionato, ai luoghi dove fu girato lo sceneggiato televisivo di Piero Nelli nel 1977 a lui dedicato: il Teatro Goldoni e Piazza Nuova. La passeggiata si concluderà con una degustazione di vini del territorio.

La visita avrà la durata di circa un’ora e mezzo ed è rivolta a un minimo di 8 e un massimo di 15 partecipanti. Per info, costi e prenotazioni: 339 3894993 (Agnese).

La visita fa parte di Benvenuti a Bagnacavallo – Lasciati condurre da chi la vive, il nuovo progetto di promozione territoriale e turistica coordinato dal Comune assieme ai principali operatori del settore turistico bagnacavallese.