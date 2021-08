Cervia. Roberto Litta presenta il libro “Dieci racconti”

Giovedì 26 agosto alle ore 18 Roberto Litta presenta il libro “Dieci racconti” (EBS Print, 2021) a Cervia: una serie di favole e brevi storie illustrate per bambini e ragazzi che si inserisce in un progetto sul tema della emergenza educativa, il bullismo e le disuguaglianze formative.

Lo scrittore dialogherà con Elena Naldi, bibliotecaria. All’incontro sarà presente l’Assessora agli Eventi, Pace e Pari opportunità del Comune di Cervia Michela Brunelli.

L’evento si terrà presso il cortile della scuola primaria Pascoli, con ingresso dalla biblioteca. Per l’ingresso è obbligatorio Green Pass o tampone.

Il libro è dedicato ai 184 bambini della scuola elementare “F. Crispi” del quartiere Gorla di Milano che morirono durante il bombardamento del 20 Ottobre 1944. I racconti sono arricchiti dalle illustrazioni realizzate dalla Scuola del Fumetto di Cassino.

Per informazioni e prenotazioni: 0544-979384, biblioteca@comunecervia.it; WhatsApp: 328.1505916

Roberto Litta, classe 1966, dopo il liceo scienti­fico ha svolto studi di giurisprudenza e si è perfezionato in marketing con indirizzo business internazionale. Ha lavorato per molte importanti aziende occupandosi di finanziamenti europei e sviluppo mercati. Sin da ragazzo ha conservato intatta una forte passione per la storia e un grande spirito di osservazione sulla politica e sulla nostra società contemporanea. Autore di soggetti per il teatro (Racconti di Tango, 2009; Storia d’Italia in Disordine Perfetto, 2010; La giusta violenza 2017), nel 2012 arriva al grande pubblico con il romanzo storico L’uomo che vive due volte. Con l’opera “Dieci Racconti” ha deciso di avviare un progetto itinerante in Italia per il rilancio e la diffusione della letteratura per ragazzi e per contrastare il fenomeno del bullismo e dell’emergenza educativa. Nel 2021 gli sono stati conferiti il premio “Città di Piancastagnaio” per l’opera L’uomo che visse due volte e il premio “Maurizio Maestrelli” per essersi distinto in fair play e professionalità.