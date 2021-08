Cervia, DID Summer Edition MiMa, questa sera lo spettacolo dedicato dell’étoile Carla Fracci

In anteprima assoluta, questa sera, giovedì 26 agosto alle 21, in occasione del DID Summer Edition MiMa, piazza Garibaldi ospiterà lo spettacolo “Carla Fracci Mon Amour” ideato da Silvia Frecchiami in collaborazione con il ballerino Kledi Kadiu.

Lo spettacolo, dedicato a Carla Fracci all’ètoile italiana famosa in tutto il mondo, vuole rappresentare la passione come sentimento indispensabile per realizzare i propri sogni.

Si esibiscono i primi ballerini dei teatri italiani e europei più importanti, che presentano coreografie classiche, talvolta reinterpretate in chiave moderna, alternate a coreografie inedite, per omaggiare colei che è diventata l’étoile nota per la varietà delle sue interpretazioni.

Sul palco, poi, in rappresentanza dei sogni che diventano realtà, sale anche la giovane ballerina Giulia Stabile che lo stesso Kledi Kadiu ha premiato durante una gara all’interno della trasmissione Amici di Maria de Filippi ad aprile 2021 dandole la possibilità di danzare di fronte a Carla Fracci proprio in questa occasione.

Tra i ballerini che comporranno il cast artistico della serata dedicata all’étoile Carla Fracci, Virna Toppi con Nicola del Freo, Anbeta Toromani con Alessandro Macario.

Durante la serata vengono assegnate delle importanti borse di studio ai partecipanti del DID MiMa Summer Edition, quattro giorni di stage che precedono lo spettacolo, che si sono distinti per impegno e talento. Le borse di studio premettono ai vincitori di frequentare gratuitamente stage e workshop del successivo anno accademico.

In Piazza Garibaldi a Cervia, sono stati disposti un totale di circa 900 posti a sedere, nel rispetto delle distanze e disposizioni anticovid.

Biglietti per lo spettacolo disponibili su VivaTicket

Per i posti eventualmente ancora disponibili, punto biglietteria in Piazza Pisacane dalle ore 17 del giorno di spettacolo.