Green Pass nelle scuole: una App consentirà ai presidi di verificare ogni mattina il semaforo verde o rosso per il personale scolastico

Sulla gestione dei Green Pass dei docenti nelle scuole si sta andando verso una soluzione. “Stiamo lavorando con presidi e il Garante della Privacy per avere uno strumento semplice e facile che permetta ai presidi tutte le mattine di controllare chi ha disco il verde e chi il disco rosso”, ha detto il Ministro Bianchi intervistato da Morning News su Canale5. La notizia è rilanciata dall’Ansa. Solo “una sigla sindacale” dei dirigenti scolastici ha espresso perplessità, ha detto il ministro, mentre “gli altri hanno firmato il protocollo. Non confondiamo una sigla con i presidi”. Per quanto riguarda i tempi della App che consentirà la verifica dei Green Pass, sarà disponibile da “quando i ragazzi saranno a scuola”. Quindi dovrebbe essere questione di giorni.

Si lavora quindi per definire i dettagli e le modalità tecniche, ma la soluzione che il Ministero dell’Istruzione e quello della Salute stanno studiando per rendere più efficiente e rapido il controllo del Green Pass del personale scolastico è una piattaforma dedicata alla quale i presidi avranno accesso e sulla quale comparirà automaticamente, ogni mattina, lo stato del Green Pass di ciascun docente: semaforo verde per chi ha la certificazione valida, rosso per chi invece non è in regola. A quel punto il preside dovrà verificare soltanto che chi non ha il documento sanitario non entri in classe e provveda a fare il tampone al più presto. In caso contrario scatta la procedura per la sospensione — al quinto giorno di semaforo rosso — dal lavoro e dallo stipendio.

Oggi toccherà all’Autorità per la Privacy dare il suo ok a questa soluzione. Poi servirà una legge, un decreto o un provvedimento ministeriale per introdurre questo sistema di monitoraggio del Green Pass come chiesto dai presidi a gran voce in queste settimane. La soluzione della piattaforma può garantire il rispetto della privacy perché rende visibili soltanto i dati della validità istantanea del Green Pass e non fornisce altri dati al preside che è il datore di lavoro del personale scolastico.