In Emilia-Romagna Terme in festa per la Notte Celeste

Il week end del 27-29 agosto torna la Notte Celeste, la più bella festa italiana dedicata alle Terme, al benessere naturale, alle acque curative. In Emilia-Romagna si farà festa per tre giorni consecutivi in 12 località e in 14 centri termali, da Salsomaggiore (Pr) a Riccione (Rn) con decine di appuntamenti fra spettacoli, musica, eventi natura, momenti benessere, passeggiate all’alba, comicità con artisti amati, piscine termali aperte la sera.

La Notte Celeste dell’Emilia-Romagna – quest’anno si celebra la nona edizione – ritorna a scintillare per regalare uno spensierato week end di relax, divertimento e bellezza. Il tema 2021 recita: Benvenuti nella terra dello star bene! E certo non c’è bisogno di tradurre come l’Emilia-Romagna sia da sempre la terra del benessere, con i rasserenanti paesaggi che circondano i centri termali, tra affascinanti borghi, colline e mare. Alle Terme si respira bene, si respira aria di festa, ci si rilassa.

Dove si svolgerà la Notte Celeste? Le località termali che accoglieranno gli ospiti con intrattenimenti e atmosfera di allegria sono: Salsomaggiore Terme (Pr), Monticelli Terme (Pr), Sassuolo (Mo), Castel San Pietro Terme (Bo), Monterenzio (Bo), Alto Reno Terme (Bo), Riolo Terme (Ra), Castrocaro Terme (Fc), Bertinoro (Fc), Bagno di Romagna (Fc).

«Quest’anno la grande festa delle terme dell’Emilia Romagna – evidenzia Andrea Corsini, Assessore Regionale al Turismo – ha un significato particolare, dopo tanti mesi di chiusura e la mancata edizione dello scorso anno: gli stabilimenti termali da Salsomaggiore a Riccione sono aperti e attendono gli ospiti per offrire loro cure termali e relax, intrattenimento e remise en forme. E lo fanno con un pizzico di creatività e magia, tante risate e buona musica. Non c’è modo migliore per dire ai turisti “Benvenuti nella terra dello star bene».

«La Notte Celeste, unica in Italia -sottolinea Lino Gilioli, Presidente del CoTER- è la festa delle Terme, dello star bene e dell’accoglienza. Le Terme dell’Emilia Romagna, leader nelle terapie del respiro, sono tutte aperte, pronte ad accogliere in sicurezza gli ospiti e a ripartire tutti insieme per raggiungere nuovi successi. Cure termali, benessere, piscine e cura del corpo un’offerta a 360° in un territorio ricco di opportunità e cultura del buon vivere».

Il programma, i migliori trattamenti termali “dolci” e naturali da provare nei vari centri, le proposte week end e gli eventi sono consultabili sul sito lanotteceleste.it. E grazie ai social network si potrà rimanere sempre connessi durante la festa e raccontarla in prima persona: l’hashtag è #notteceleste.

Intanto ecco gli appuntamenti da non perdere. Tutti gli eventi si svolgono in sicurezza.

Salsomaggiore Terme e le sue Terme (Pr). Sabato sera 28 agosto c’è il Concerto di Manina Syoufi Quintet. I più piccoli possono cimentarsi nelle escursioni “Alla ricerca dei draghi volanti”. Offerte nei centri termali: Terme di Tabiano e Centro Termale Baistrocchi.

Montechiarugolo e le Terme di Monticelli (Pr). Piazza Fornia nella località di Monticelli Terme ospiterà lo spettacolo comico “Ciao Signò”, con Marco Mazzocca e Stefano Sarcinelli a dar vita a tutti i più divertenti sketches che hanno reso famoso il personaggio di Ariel, il domestico simpatico e pasticcione, alle prese con il suo “Signò” (inizio spettacolo ore 21:30, ingresso gratuito su prenotazione con green pass, inviando una mail a: biglietteria@comune.montechiarugolo.pr.it. Info tel. 0521 687736 – 0521 687759). La grande piscina termale delle Terme di Monticelli rimarrà aperta by night con apericena in giardino sotto le stelle. Prenotazione obbligatoria

Sassuolo e le Terme della Salvarola (Mo). In centro storico mercatini e vetrine celesti. In programma il concerto di Umberto Tozzi (a pagamento). Sempre sabato 28 Giugno 2021 il Centro Benessere Balnea delle Terme della Salvarola propone BALNEA BY NIGHT. In occasione della Notte Celeste, Il Centro Termale sarà aperto dalle 9.30 alle 00.00 Sul sito si trovano le offerte delle Terme della Salvarola con pernottamento, trattamenti benessere e biglietti concerto.

Castel San Pietro Terme e le sue Terme (Bo). Ogni scorcio del borgo storico, negozi, bar, ristoranti e il grande parco dove sorgono le terme, si riempirà d’intrattenimenti. Nel Parco del centro termale si troveranno spettacoli, eco-giochi e laboratori di musica e percussioni per bambini, fontane danzanti, bancarelle di street food, un’esposizione di auto storiche e la postazione di “Notte Celeste Radio” che trasmetterà in diretta tutta la festa. Il centro termale rimarrà aperto per tour gratuiti all’interno. Per tutto il week end si potrà prendere parte a passeggiate guidate e il maestoso viale alberato che collega il centro con le terme sarà illuminato con effetti speciali.

Monterenzio e le Terme dell’Agriturismo (Bo). Il centro termale che sorge sulle colline bolognesi rimarrà aperto anche di notte con l’evento Aquapark Blue Night (possibilità di pernottamento nei piccoli casali dell’albergo diffuso), mentre dalla mattina, “Le Acque degli Etruschi tra Terra e Cielo”, un’intera giornata a cura dell’associazione Arc.A Monte Bibele alla scoperta del significato cultuale delle acque presso gli Etruschi.

Alto Reno e le Terme di Porretta (Bo). Qui la Notte Celeste offrirà al pubblico un concerto – tributo a Lucio Dalla, due escursioni guidate in programma sabato 28 a Granaglione e Croce del Cigno. Domenica 29 visita guidata a Porretta e ai suoi luoghi termali.

Riolo Terme e le sue Terme (Ra) Uno show di comicità con Maria Pia Timo, concerto di Musica Rock al Parco Fluviale, passeggiate guidate nei paesaggi rinascimentali circostanti, terme aperte e offerte speciali alle Terme di Riolo.

Castrocaro Terme e il Grand Hotel Terme (Fc). E’ all’insegna della leggerezza la Notte Celeste di Castrocaro Terme, con l’arrivo di due comici molto amati dal pubblico: il 27 Duilio Pizzocchi e il 28 agosto Paolo Cevoli. Al Grand Hotel Terme Long Lifa formula speciale soggiorno per il week end con coccole celesti, cena stellata e aperitivo celestiale.

Bertinoro e il Grand Hotel Terme della Fratta (Fc) Nell’anno di Dante, Bertinoro dedica la Notte Celeste al Sommo Poeta. L’attore David Riondino condurrà una conversazione su Dante con Luca Damiani, di Rai Radio 3. Domenica c’è un concerto all’alba, seguito da un pic nic e una passeggiata nel verde. Porte aperte per tour guidati al Grand Hotel Terme della Fratta e speciale soggiorno.

Bagno di Romagna e le sue Terme (Fc). Divertimento assicurato con lo spettacolo serale con il comico Gene Gnocchi. borgo storico nel cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, organizza escursioni gratuite per famiglie. Si possono provare trattamenti dolci a base di acqua termale e prenotare soggiorni nei centri di eccellenza Roseo Euroterme Wellness Resort e Terme Santa Agnese.

Rimini e Riminiterme (Rn). Chi ha voglia di sciogliersi un po’ circondato dall’aria di mare, deve prenotare subito le occasioni gratuite della Notte Celeste: camminata e risveglio muscolare all’alba, cycling al tramonto, nordic walking e terme aperte a Riminiterme fino alle 23.

Riccione e Riccione Terme (Rn). Ricco anche il programma d’intrattenimenti a Riccione Terme il 28 e 29: aperto il Perle d’Acqua Park con esperienze benessere, yoga e fitness. Alla Spiaggia del Benessere zona 49 a Riccione, sfilata di moda Fashion Show Worldly for Amani con tessuti originali africani realizzati dalla stilista Roberta Vincenzi e da Giulia Matte Domenica mattina 29 agosto passeggiata mattutina e colazione del contadino con prodotti a km zero di Coriano.