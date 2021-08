Prevenzione al tumore al seno. Al Fantini Club di Cervia “Preziose Cicatrici”

Venerdì 27 agosto alle 17.30 al Fantini Club di Cervia ci sarà un evento molto importante per le donne di tutte le età. Si parlerà di prevenzione al tumore al seno e di quanto la ricerca ha fatto e sta facendo per prevenire e curare questa malattia. Ilaria Befeschi, nota giornalista italiana modererà e presenterà la chirurga e direttrice della divisione di senologia dell’Istituto Europeo di Oncologia Viviana Galimberti che per diffondere l’importanza della prevenzione ha scritto un libro:

Preziose cicatrici, nel quale vuole trasmettere, da donna a donna, un messaggio di speranza e di forza per prevenire questa malattia. Durante l’evento ci sarà l’intervento anche di Nicoletta Mongardi che racconterà la sua esperienza come paziente.

Tutti i proventi del libro andranno alla Fondazione IEO CCM per il progetto Women’s Cancer Center.