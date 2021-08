Ravenna città grigia? Appello a progettisti, imprese e cittadini

Il carattere di una città è dato dalla forma e dal colore delle sue costruzioni. Da come si inserisce nell’ambiente naturale, da come trae da esso i toni e i rimandi simbolici. Ravenna è nata con i mattoni della sua terra, rossi, gialli, rosa e marroni, ma con le tonalità lievi, mitigate dell’umido dell’aria che imprime silenzio e sfoca i confini.

Tutte le città storiche hanno come caratteristica l’uso dei materiali locali. Il colore è parte del ‘genius loci’, del carattere del luogo, generato dalla concordanza di tanti piccoli e importanti atti dei cittadini. Il grigio ora ‘va di moda’. Colore neutro che vuole astrarre una costruzione dal suo contesto. Ma il grigio è diventato è sta diventando la tinteggiatura dominante della città.

Non essendoci un ‘Piano del colore’, la tinta delle case, sia in centro storico, sia nelle fasce periferiche, è affidata al buon gusto dei cittadini. Il problema è che a furia di volersi astrarre e differenziare si è giunti al più triste conformismo: tutte le tonalità di grigio, ma anche di azzurro e volte di colori fluorescenti, imperano. Se si guarda la singola casa non è un problema, ma nell’insieme la città sta cambiando.

Forse serve un atto collettivo di concordia: manteniamo il carattere della nostra città. Questa bella città che ci è stata donata e che noi doniamo a chi viene dopo di noi. Usiamo preferibilmente i colori caldi: tutti i gialli, rossi, rosa, arancio, marrone, bianco (sono tantissimi colori e sfumature), ma lasciamo decadere i colori che nulla hanno a che fare con la città: grigio, azzurro/blu, e i fluorescenti!

Claudia Manenti