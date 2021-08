Ravenna. Visita guidata in piazza Kennedy con “L’isola che non c’è più”

Giovedì 26 agosto 2021 alle 21 a Ravenna in piazza Kennedy arriva “L’isola che non c’è più”. Scrivono gli organizzatori: “Le piazze nascono piazze oppure lo diventano. Sono storicamente luogo d’aggregazione, di commerci e laboratori culturali. Tutte le civiltà se ne sono dotate, ognuna con le sue differenza ma nel rispetto di alcuni archetipi. Quest’appuntamento vede protagonista la nostra Piazza Kennedy, in passato un isolato cittadino che non è ravvisabile solo guardando la pavimentazione della scomparsa chiesa di Sant’Agnese”.

Molti dettagli verranno svelati anche alzando lo sguardo oppure svoltando un angolo. Tre grandi edifici si affacciano sulla piazza, ognuno con la sua storia. ognuno con i suoi piccoli segreti che abbiamo sotto gli occhi ogni volta che l’attraversiamo. Mauro Marino vi accompagnerà alla riscoperta di questo angolo del centro storico, oggetto del tanto discusso progetto di riqualificazione urbana.

Dato il contesto della piazza verranno fornite radioguide con auricolari monouso per consentire un ascolto perfetto della visita guidata. Il costo del servizio guida è di 7 euro + 1,50 euro per il noleggio degli auricolari.