A Casal Borsetti appuntamento al Cova Beach con Atuttotondo

L’ultimo appuntamento di agosto con Burattini alla Riscossa! trova protagonista Atuttotondo, in scena al Coya Beach di Casal Borsetti venerdì 27 agosto alle 21.15. La rassegna, fino a ottobre, continuerà a percorrere il ravennate dalla riviera all’entroterra, con eventi a ingresso gratuito a base di burattini, marionette e arti di strada, pronti a divertire e affascinare il pubblico di tutte le età.

Un lavoro che si inserisce in una lunga serie di oltre mille eventi presentati dalla compagnia con successo in tutta Italia, che calano abilità, comicità e arti di strada in contesto dal sapore medievale. Il Paggio Giullare è il capostipite ed erede dei Clerici Vagantes, che da oltre 800 anni vagano di paese in paese sostando nelle peggiori bettole ed osterie ed intrattenendo i presenti in cambio di un tozzo di pane ed un bicchier di vino. Il pubblico potrà assistere a uno spettacolo di teatro comico a 360 gradi, dove l’abilità di Andrea Marchi, protagonista della serata, sarà in grado di stupire gli spettatori di tutte le età con musica, canti, giocoleria, fachirismi, pupazzi, trampoli, fuoco e mirabolanti esperimenti alchemici.

Prossimo appuntamento: giovedì 2 settembre (ore 21) a Piangipane con I Burattini di Massimiliano Venturi. Per ricevere il programma completo è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info

Per informazioni: www.facebook.com/burattinimaxventuri; tel. 349/0807587.