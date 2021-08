Bagnacavallo. I film del fine settimana al cineparco delle Cappuccine

Penultimo fine settimana di film all’arena delle Cappuccine per Bagnacavallo al Cinema, la cui conclusione è prevista per la serata di domenica 5 settembre. Sabato 28 agosto verrà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano In the mood for love di Wong Kar-Wai. Ambientato a Hong Kong nel 1962, il film narra di due famiglie che si trasferiscono lo stesso giorno in due appartamenti contigui. Le loro vite iniziano a intrecciarsi intimamente… Il capolavoro del cinema asiatico viene riproposto a oltre vent’anni dalla sua uscita in versione restaurata.

Domenica 29 (e in replica lunedì 30) sarà la volta di The Father – Nulla è come sembra di Florian Zeller: Anne si reca a far visita al padre Anthony che mostrando i sintomi dell’Alzheimer vive in un insieme di frammenti confusi da ricomporre. Grazie a una straordinaria interpretazione Anthony Hopkins ha meritato il suo secondo Oscar come attore protagonista.

Si consiglia la prenotazione, possibile unicamente al telefono o via WhatsApp. Proiezioni alle 21.30; apertura biglietteria alle 20.40. I prenotati dovranno presentarsi in biglietteria entro le 21.15. Per l’ingresso valgono le regole del Green pass. L’arena delle Cappuccine si trova in via Berti 6. Prezzi: intero 6 euro; ridotto 5 euro.