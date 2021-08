Cervia, colombacci e tortore. L’assessore Manzi: “individueremo aree maggiormente interessate, per possibili azioni di intervento”

Ad inizio agosto il Gruppo Consiliare Lega Cervia aveva presentato un’interpellanza in consiglio comunale relativa alle problematiche dovute alla presenza cospicua di colombacci e tortore.

A distanza di qualche settimana è giunta la risposta a firma dell’Assessora Bianca Maria Manzi, con delega Welfare, Servizi Sociali, Sanità, Volontariato che sottolinea come a Cervia sia attualmente in vigore “un piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città (Columba livia forma domestica) per il quale sono previsti una serie di interventi di contenimento” .

“L’Amministrazione – prosegue Manzi – a seguito di segnalazioni e sopralluoghi ha avviato una serie di interventi in aree pubbliche effettuati dalla ditta Sireb nei periodi indicati dal piano. In considerazione delle criticità esaminate nel periodo novembre 2020 febbraio 2021 sono state posizionate in alcune aree pubbliche (viale Roma, viale Bologna, viale Dante e Viale Gramsci, delle gabbie attrezzate che hanno portato alla cattura di 225 piccioni producendo una visibile riduzione della popolazione e dei disagi da loro causati.”

“Nelle aree private i tecnici incaricati sono intervenuti consigliando ai cittadini l’utilizzo di dissuasori per far allontanare i piccioni. Come indicato anche dal vigente regolamento comunale di Igiene, sanità pubblica e veterinaria che prevede per i proprietari degli immobili ubicati nel territorio comunale la chiusura di fori e la schermatura con idonee reticelle delle aperture di soffitte, solai e sottotetti, nonché l’installazione di specifici dissuasori nelle nicchie e nelle rientranze presenti negli edifici di rispettiva pertinenza. Tali sistemi di dissuasione hanno la caratteristica di rendere scomode la sosta e la nidificazione nella zona protetta, spingendo i volatili a spostarsi da un’altra parte” chiarisce l’assessora.

“L’interpellanza in oggetto fa riferimento a colombacci e a tortore che pur essendo nell’ordine dei “Columbiformi” sono fra le specie che non rientrano nel piano di contenimento sopracitato – spiega l’assessora -. Ad oggi i tecnici incaricati del piano di intervento sui colombi non hanno segnalato la presenza infestante di colombacci e tortore pertanto è stata data indicazione ai servizi preposti di verificarne la presenza, individuare le aree maggiormente interessate e le criticità per cercare, nei limiti della normativa vigente, possibili azioni di intervento”.

A nome del Gruppo Consiliare Lega Cervia Salvini Premier , il Consigliere Gianluca Salomoni dichiara di essere “parzialmente soddisfatti poichè, oltre ad apprendere informazioni già conosciute, notiamo che l’Amministrazione Comunale ad oggi è ignara della problematica de quo relativa ai Colombacci (e anche delle Tortore) presenti in alcune vie del territorio (via Solferino ad esempio). Pertanto rimaniamo vigili e attendiamo che vengano eseguiti gli opportuni accertamenti già suggeriti nel corpo del nostro documento” conclude Salomoni.