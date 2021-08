Dante a tempo di rap: incontro alla Classense di Ravenna con Claver Gold & Murubutu

Sabato 28 agosto alle 16, presso il Chiostro Grande della Biblioteca Classense a Ravenna (in via Baccarini 3) si terrà l’incontro “Dante a tempo di rap”, con Claver Gold & Murubutu. Conduce Francesco Farabegoli (Rumore), introduce Maurizio Tarantino (Direttore Istituzione Biblioteca Classense e Mar-Museo d’Arte della città di Ravenna). Ospite dell’evento il rapper ravennate Moder.

In occasione delle celebrazioni dell’anno dantesco, Claver Gold e Murubutu presentano un talk dantesco, una riflessione circa la genesi del concept album Infernvm che, partendo da alcuni personaggi della terza cantica, li reinterpreta attraverso un percorso di attualizzazione e comunicazione attraverso i suoni e le metriche tipiche della musica rap. Personaggi come Caronte, Pier della Vigna, Taide assumono quindi una valenza metaforica spendibile nella contemporaneità e vengono riletti in relazione a tematiche come dipendenza da sostanze, bullismo, prostituzione, individualismo che sempre più caratterizzano la nostra società contemporanea.

Durante l’evento verranno rispettati tutti i protocolli di sicurezza dettati dall’emergenza Covid. In caso di maltempo l’incontro si terrà nella Sala Dantesca della Biblioteca.

Ingresso gratuito solo su prenotazione tramite il sito:

https://www.eventbrite.it/…/biglietti-dante-a-tempo-di…

Accesso consentito solo su presentazione di Green Pass valido.