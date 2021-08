I ragazzi europei a Faenza per uno scambio culturale con due progetti Erasmus+

L’associazione ‘SE.M.I’ di Faenza, che organizza attività anche in ambito internazionale per coinvolgere e integrare le comunità italiane e straniere del territorio, in questi giorni, seguendo i protocolli sanitari in atto per il contenimento della pandemia, ospita ‘Più ponti, meno muri’, progetto di scambio tra giovani di diverse nazioni, finanziato dall’Unione Europea per promuovere i valori comunitari, la conoscenza delle altre culture, il rispetto e la comprensione reciproca, prestando attenzione alla crisi dei profughi in Medio Oriente.

L’iniziativa, che si sta svolgendo in questi giorni, coinvolge 25 partecipanti provenienti da Grecia, Estonia, Spagna e Slovacchia oltre che da alcune città d’Italia. L’obiettivo è di invitare i giovani europei ad essere maggiormente consapevoli di fronte alla crisi dei rifugiati e delle cause. In questo modo, lo scambio giovanile punta a migliorare la loro presa di coscienza in qualità di cittadini europei e del mondo. Lo ‘Youth exchange’ permette ai giovani di incontrarsi, vivere insieme, intraprendere discussioni su argomenti di interesse comune e lavorare a progetti condivisi per brevi periodi.

Questa mattina i ragazzi a Palazzo Manfredi hanno incontrato il sindaco Massimo Isola. “Faenza -ha spiegato il primo cittadino- è una città da sempre molto attenta alle relazioni internazionali che abbiamo coltivato nel corso dei decenni attraverso patti di gemellaggi, azioni di valorizzazione del nostro patrimonio culturale sulla ceramica, sulla musica e sulle arti in generale. Allo stesso tempo, dal 1968 quando Faenza ha ricevuto il Premio Europa come città particolarmente attenta alla costruzione di un pensiero comunitario siamo molto impegnati per diffondere i valori della nostra Unione. In questa direzione va l’incontro di questa mattina attraverso un bando, l’Erasmus+, vinto dall’associazione faentina SE.M.I. con la quale collaboriamo da tanto tempo e che ci aiuta a coinvolgere ragazzi provenienti da ogni angolo d’Europa a renderli protagonisti in confronto a un dibattito di un incontro che è l’elemento fondamentale per creare una cittadinanza europea”.