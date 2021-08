Lugo. Al Festival Rossini Open il tenore genovese Armiliato omaggia Enrico Caruso a 100 anni dalla scomparsa

Il Festival Rossini Open è ricco di omaggi a geni del passato: spicca quello di oggi, venerdì 27 agosto nel Chiostro della Collegiata alle 21, con la partecipazione straordinaria del grande tenore Fabio Armiliato che giunge a Lugo per onorare la memoria di Enrico Caruso, a cento anni dalla sua prematura scomparsa, avvenuta come è noto nel 1921 a Napoli a soli 48 anni. È il generoso omaggio di un grande tenore di oggi a un leggendario tenore di ieri, forse il più grande del secolo scorso.

Fabio Armiliato, genovese, sessantacinque anni, non ha certo bisogno di presentazione: è forse il più noto tenore italiano vivente, con una carriera fantastica alle spalle ed una “sanità” vocale assai rara per la sua età, frutto di continuo studio e perfezionamento, e di affinamento di una perfetta tecnica vocale conquistata assieme alla sua storica compagna, il grande soprano Daniela Dessì, con cui ha condiviso ben 16 anni di vita e di palcoscenico. È lo stesso Armiliato a ricordarlo in ogni sua intervista: la grande lezione di canto appresa accanto alla Dessì, un patrimonio immenso per lui. Genovese, classe 1956, Fabio Armiliato è sicuramente uno dei più amati e popolari tenori italiani, acclamato in tutto il mondo grazie alla sua vocalità, al suo impressionante registro acuto e alla sua innata musicalità. Estesissimo il suo repertorio e la sua carriera, coronata da autentici trionfi in tutti i teatri del mondo. Lo ritroviamo ora a Lugo in duo col pianista Roberto Barrali, in un impaginato di romanze e arie dal titolo “Da Verdi a Puccini, da Caruso a Piazzolla”: Armiliato attingerà a piene mani dal repertorio di Caruso, a cominciare dalle canzoni napoletane (Manella mia, Core ’ngrato, Torna a Surriento) e le canzoni d’autore di Francsco Paolo Tosti Tosti, per concludere con i brani vocali più famosi di Astor Piazzolla e Carlos Gardel. Dal canto suo il pianista Roberto Barrali si produrrà in due rare parafrasi d’autore per pianoforte su Aida di Giuseppe Verdi e Tosca di Puccini, firmate rispettivamente da Hugo Bussmeyer ed Ernesto Becucci.

Sabato 28 agosto sempre alle 21 nel Chiostro della Collegiata debutto in città per la violinista svizzera Maristella Patuzzi in duo col noto pianista Andrea Bacchetti, impegnati in musiche di Tartini (Sonata “Didone abbandonata”) Mozart (Sonata KV 301), Bartók (Danze Rumene) e Pablo de Sarasate (Zigeurnerweisen e Carmen Fantasy). Un programma ideale e variegato per mettere in evidenza le doti musicali di questa importante interprete che a soli 11 anni registrò la Tzigane di Ravel nel programma TV “Paganini”, che ha poi studiato con Mark Kaplan, Sergej Krilov e Carlo Chiarappa, si è esibita in tutto il mondo e ha inciso per Decca, Brilliant e Dynamic. Eccola ora al fianco di Andrea Bacchetti, ex bambino prodigio, un passato da ospite televisivo nei programmi di Piero Chiambretti, apprezzato internazionalmente per le sue incisioni bachiane per BMG/Sony.

Domenica 29 agosto Rossini Open proporrà due appuntamenti musicali: un concerto aperitivo alle ore 11 nel Cortile della Rocca Estense con i migliori allievi della Scuola di Musica Malerbi: i pianisti Matteo Bragonzoni nelle 3 Romanze op. 28 di Schumann, Federico Segurini in pagine di Beethoven e Chopin, e Sebastiano Koebler nello Scherzo n. 2 di Chopin e nella Toccata op. 11 di Prokof’ev.

La sera alle 21 in Piazza Baracca davanti al Monumento di Francesco Baracca, ecco invece l’atteso spettacolo “A qualcuno piace Fred”, omaggio a Fred Buscaglione con Peppe Servillo, Natalio Mangalavite, Javier Girotto, Lorenzo Cimino ed il Quintetto d’archi del Lerici Music Festival, con gli arrangiamenti di Lorenzo Cimino. Fred Buscaglione il 23 novembre compirebbe cento anni. Se ne andò a soli 38 il 3 febbraio 1960 in un incidente stradale, ma il suo mito resiste e la sua opera di geniale cantautore ante litteram al tempo dello swing all’italiana è continuamente studiata e riproposta. “A qualcuno piace Fred”, originale titolo del suo ultimo spettacolo, è ripreso dall’eclettico Peppe Servillo, per un inedito concerto-omaggio con la partecipazione straordinaria di grandi musicisti quali Javier Girotto al sax, Natalio Mangalavite al pianoforte, Lorenzo Cimino alla tromba e Matteo Cidale alla batteria.

Il costo dei biglietti è di 10 euro (posto unico), tranne i due concerti del 29 agosto che sono a ingresso libero. Per quello serale in Piazza Baracca (“A qualcuno piace Fred”) è necessaria la prenotazione online del posto sul sito www.vivaticket.com

Vendita dei biglietti online sul sitowww.vivaticket.com, presso la biglietteria del Teatro Rossini, Via Emaldi 47, dal martedì al sabato dalle 10 alle 12, e la sera dello spettacolo ai rispettivi desk dei luoghi di spettacolo.

Per informazioni: 0545 38542, info@teatrorossini.it, www.teatrorossini.it