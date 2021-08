Nel chiostro della basilica di Sant’Apollinare Nuovo la nuova edizione della mostra “La bellezza ch’io vidi”

È in programma sabato 28 agosto a partire dalle 10 la cerimonia di inaugurazione – con successiva apertura al pubblico in modo permanente– della nuova edizione e in una nuova ambientazione, della mostra “La bellezza ch’io vidi. La Divina Commedia e i mosaici di Ravenna”. La mostra è promossa dal Comitato diocesano per le celebrazioni dantesche, in collaborazione con “Dante in rete”.

Saranno presenti Monsignor Lorenzo Ghizzoni, arcivescovo di Ravenna-Cervia, Manuela Mambelli, coordinatrice di “Dante in Rete” e curatrice della mostra e Laura Pasquini, docente dell’Università di Bologna e responsabile del Comitato scientifico della mostra.