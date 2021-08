Ravenna. ‘Le Stelle di Galla Placidia’, nel giardino della Provincia la cantautrice riminese Cristina di Pietro omaggia Mina

Giunge al termine venerdì 27 agosto la rassegna “Le Stelle di Galla Placidia” organizzata dalla cooperativa Ensemble Mariani in collaborazione con l’Ufficio Turismo del Comune di Ravenna e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna. Venerdì alle 21,15, nel suggestivo giardino della Provincia di Ravenna, si esibirà la cantautrice riminese Cristina di Pietro, conosciuta ed apprezzata in tutta Italia per la sua tecnica vocale impeccabile e ed in grado di coinvolgere l’ascoltatore con la bellezza della sua voce unita ad un irresistibile carisma.

Lanciata nel panorama musicale italiano grazie al successo riportato al talent show The Voice of Italy di Raidue in compagnia di Raffaella Carrà, Max Pezzali e Dolcenera, per l’occasione Cristina proporrà lo spettacolo intitolato “Mina, Storia di un Mito”, un repertorio che più di ogni altro valorizza le sue qualità. Un concerto di grandi emozioni, che ripercorrerà la storia della Tigre di Cremona, con alcuni dei suoi più grandi successi rivisitati per l’occasione dall’ensemble Rimini Classica (Mattia Guerra al pianoforte, Aldo Maria Zangheri alla viola e Anselmo Pelliccioni al contrabbasso).

Il concerto è ad ingresso libero con posti limitati ed è riservato a chi è in possesso del green pass; per prenotarsi occorre chiamare il numero 389 1954270 o mandare una mail a ensemblemariani@gmail.com. In caso di pioggia lo spettacolo si terrà a Palazzo Rasponi.