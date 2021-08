Vaccinazioni in Regione E-R, presidente Bonaccini: “Verso 80% immunizzati in autunno”

Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, a margine di un evento a Bologna ha informato che, sulle vaccinazioni, la Regione sta procedendo in modo incoraggiante: “Confidiamo per fine settembre-metà ottobre di avere oltre l’80% di vaccinati in Emilia-Romagna sopra i 12 anni. E anche nella fascia 12-19 anni stiamo andando verso il 60% di vaccinati con almeno una dose”.

Il presidente ha sottolineato come non fosse scontato che, i numeri relativi ai giovanissimi, potessero crescere in queste settimane, ricordando come ora non sia più necessario prenotare per quella fascia di età.

Bonaccini ha sottolineato infine l’importanza della vaccinazione: “I nuovi ricoverati nelle terapie intensive sono tutte persone non vaccinate. Se ci fossimo trovati lo scorso anno, questo periodo, senza vaccini e con questi numeri di contagi oggi saremmo tornati a chiudere attività che con tanti sacrifici abbiamo aperto”.