Bellezza Fuori Porta: tre concerti nel segno di Dante 2021 a Mensa Matellica, alla Pieve di San Zaccaria e alla Pieve di Campiano

Gli ultimi sprazzi d’estate riportano una rassegna che da 4 anni è divenuta un appuntamento stabile nel territorio ravennate: Bellezza Fuori Porta, breve serie di concerti itineranti dedicati alla musica antica con qualche contaminazione con musiche di altri luoghi e altri tempi. Regole e precauzioni, divenute ormai compagne di viaggio, non impediscono di condividere spazi e suoni e non fermano la sete di bellezza.

Quest’anno i tre eventi pomeridiani saranno interamente dedicati a Dante. Un’anteprima degli eventi dedicati al poeta c’è stata anche nelle altre rassegne dell’Associazione Collegium Musicum Classense, con il concerto di maggio che presentava la musica dei poeti francesi contemporanei e l’appuntamento di luglio con la musica delle sfere, alla ricerca della concezione musicale e cosmologica del Trecento. Per quel che riguarda i tre appuntamenti che iniziano ora, ognuno si ispira a un tema poetico degli scritti danteschi e gli ensembles sono stati scelti per esprimere al meglio questa suggestione.

Ci si ritroverà quindi domenica 29 agosto alle 0re 17 nel giardino di Villa Manuzzi a Mensa Matellica per “Gli strumenti a fiato in Dante” con un ensemble di trombe naturali guidato da Michele Santi e con le letture di Marco Muzzati; chi desidera potrà visitare il giardino della villa alle 15.30. Dopo una lunga pausa si passa a domenica 3 ottobre alle 16.30, alla Pieve di San Zaccaria per “La figura mariana nei secoli” con l’ensemble vocale Passisparsi; segue venerdì 8 ottobre alle 18 alla Pieve di Campiano con un programma di “Durezze vocali e strumentali” con la soprano Anna Simboli accompagnata al cembalo da Francesco Moi che si ispira alle Rime Petrose. Per questi due ultimi concerti è stata composto espressamente un brano su testo dantesco, che unisce così passato e presente e attualizza la presenza di Dante nella nostra cultura.

I concerti sono realizzati all’interno del progetto dantesco del comune di Ravenna, con il sostegno della Regione Emilia Romagna. Il festival fa parte del circuito europeo REMA (Réseau Européen de Musique Ancienne). L’ingresso ai concerti è gratuito e sarà necessaria la prenotazione sul sito web http://collegiummc.racine.ra.it. dove sono anche disponibili tutte le informazioni sui concerti e le modalità di accesso.