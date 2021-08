Faenza, teatro estate 2021: “Il manifesto dei burattini” al MIC, “Pane e petrolio” al Museo Carlo Zauli

A Faenza, nell’ambito della rassegna Burattini al MIC Museo Internazionale delle Ceramiche, domenica 29 agosto alle ore 21.15 Teatrino dell’Es presenta Il manifesto dei burattini, testo, regia, burattini, marionette, pupazzi e ombre di Vittorio Zanella.

Lo spettacolo vuole ripercorrere, dalle origini della Commedia dell’Arte fino ai giorni nostri, le differenti fasi del teatro di figura e d’animazione, attraverso tematiche culturali differenti del nostro secolo. Abiti: due abiti da sposi appesi agli attaccapanni magicamente prendono vita e inizieranno a ballare il valzer Coppélia di Delibes. Commedia dell’arte: farse con Arlecchin Batocio, Pantalon Dè Bisognosi, Balanzone e Pulcinella e la sua pivetta. Colazione: una bocca famelica è alle prese con una tavola imbandita. Il violinista: il violinista e direttore d’orchestra Zamposki, durante il suo concerto, viene disturbato da una zanzara dispettosa. Insetti: una giornata dall’alba al tramonto nel mondo degli insetti. Ombre di un circo passato: sulla piazza di un circo parigino d’inizio secolo si animeranno i suoi protagonisti. Indiani: è la storia di due pellerossa che si chiamano in continuazione con il loro rispettivo nome. I burattini a mano nuda: omaggio ai grandi maestri burattinai del ‘900 Sergej Obratzov e Otello Sarzi Madidini. Jurva: la “famosa” e “formosa” soprano lirico finlandese che interpreta La Regina della Notte dal Flauto Magico di Mozart.

Biglietti: 5 euro; gratuità per bambini 0-3 anni / Prenotazioni telefoniche (0546 21306): dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 / Vendita online su Vivaticket / Nella sera di spettacolo la Biglietteria al MIC aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena all’interno del Teatro Masini.

Si ricorda che, come da DL del 23/07/2021 n.105, l’accesso ai luoghi di spettacolo, anche all’aperto, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. I bambini con età inferiore a 12 anni sono esentati dal presentare tale certificazione. Info: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it

Per la rassegna TEATRO MASINI ESTATE 2021 lunedì 30 e martedì 31 agosto alle ore 21.15 al Museo Carlo Zauli (Via della Croce, 6), Teatro delle Albe/Ravenna Teatro e Teatro delle Ariette presentano Pane e petrolio di Paola Berselli, Luigi Dadina e Stefano Pasquini, con Paola Berselli, Luigi Dadina, Maurizio Ferraresi e Stefano Pasquini, regia di Stefano Pasquini.

Pane e petrolio è lo spettacolo con cui si incontrano due importanti compagnie del teatro di ricerca: Teatro delle Albe/Ravenna Teatro e Teatro delle Ariette. Uno spettacolo dedicato a Pier Paolo Pasolini che andrà in scena a Faenza, nel suggestivo cortile del Museo Carlo Zauli (via della Croce 6), lunedì 30 e martedì 31 agosto alle ore 21,15.

La scena è, nel vero senso della parola, apparecchiata sul palcoscenico. Uno spazio intimo e condiviso con gli spettatori. È un grande tavolo attorno al quale gli attori e gli spettatori si muovono per preparare il cibo che poi mangeranno insieme. Attorno a quel tavolo si compie il rito laico e quotidiano del nutrimento. E i gesti, gli sguardi, i suoni e i silenzi si intrecciano alle parole, quelle che raccontano i fatti esclusi dai libri di storia.

Il progetto nasce dal desiderio di un incontro umano e artistico, un incontro preparato nel tempo, quasi senza volerlo, perché i percorsi di ricerca teatrale delle due compagnie sono stati, già da molti anni, paralleli; percorsi che si osservavano, si chiamavano, dialogavano e avevano bisogno prima o poi di convergere. “Grazie a questi sentieri abbiamo ritrovato le nostre radici, le umili origini di figli di quel mondo contadino e operaio, incarnato nei simboli della falce e del martello. Un mondo oggi apparentemente scomparso. La società contemporanea, che viaggia a velocità supersonica, ne conserva incrostate le tracce nelle periferie e nelle province. Lì abita il nostro popolo e stanno i nostri spettatori ideali, lì vivono i ragazzi e i cittadini che frequentano i nostri laboratori, che fanno teatro con noi, da Lido Adriano a Valsamoggia, da Diol Kadd a Calais. Siamo cresciuti mentre si sbriciolava tutto. Pasolini lo racconta con dolore e lucidità. Siamo venuti al mondo generati dalle viscere di una civiltà morta (o morente). Di quella civiltà continuiamo a portare i segni, negli occhi, nella voce, nel corpo, nelle mani e soprattutto nella testa, dentro. È così chiaro! Quando facciamo teatro siamo artigiani, contadini, operai. Portiamo in scena noi stessi, con le nostre storie, le nostre esperienze di vita”.

Biglietti: 12 euro; gratuità per ragazzi under 14 / Prenotazioni telefoniche (0546 21306): dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13 / Vendita online su Vivaticket / Nella sera di spettacolo la Biglietteria al Museo Carlo Zauli aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena all’interno del Teatro Masini. Si ricorda che, come da DL del 23/07/2021 n.105, l’accesso ai luoghi di spettacolo, anche all’aperto, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. I bambini con età inferiore a 12 anni sono esentati dal presentare tale certificazione.

