San Bernardino. Spettacolo dedicato all’ultimo canto della Divina Commedia

Sabato 28 agosto alle 21 alla Chiesa di San Bernardino di Lugo in via Stradone 6, ci sarà una serata dal titolo “L’Ultimo” in cui Piero Calderoni rappresenterà attraverso un monologo teatrale l’ultimo canto della Divina Commedia di Dante Alighieri.

Il 33esimo canto del Paradiso narra l’innalzamento di Dante per assistere alla mirabile visione di Dio. Testo e rappresentazione saranno a cura di Piero Calderoni, che da anni ha riscoperto l’antica passione per gli studi classici, con una particolare predilezione per Dante e la sua Commedia.

Durante la serata sarà presente un rappresentante dell’ Amministrazione comunale. La serata, a partecipazione libera e gratuita, è organizzata dall’associazione “Il Ponte” di San Bernardino, con il patrocinio del Comune di Lugo e la collaborazione della locale consulta. Nel rispetto delle normative sanitarie attuali, è obbligatoria la prenotazione telefonando ai numeri 3478162603 oppure 3487007023. Ogni partecipante dovrà munirsi di mascherina e Green pass.