Al Molo Crociere di Porto Corsini arriva “Artemis” la prima nave da crociera della stagione post-pandemia

Ravenna Terminal Passeggeri inaugura la stagione 2021 con lo scalo della nave M/V Artemis, arrivata oggi all’alba al Molo Crociere di Porto Corsini. Si tratta del primo approdo dopo il fermo imposto dalla pandemia, durante il quale Ravenna Terminal Passeggeri ha ospitato diverse navi in sosta inoperosa. I prossimi scali, attesi quasi tutti per il mese di ottobre, impegneranno il terminal in operazioni di transito e turnaround e popoleranno lo scalo ravvenate di ospiti provenienti da tutto il mondo per ammirare le bellezze di Ravenna, del suo storico entroterra e di tutte le destinazioni vicine, come Bologna, San Marino e Venezia.

Tuttora ormeggiata nella banchina Sud, la M/V Artemis, appartenente alla flotta di Grand Circle Travel, è una nave lunga 60 metri inaugurata nel 2008, da allora in navigazione fra l’Adriatico e l’Egeo, alla scoperta delle meraviglie dei Paesi che si affacciano sulle coste di questi mari. I suoi cinquanta passeggeri, prevalentemente americani, godono di un servizio attento e quasi personalizzato, un trattamento di lusso che crea un’esperienza unica e indimenticabile in un clima quasi familiare.

Sicurezza, salute e prevenzione sono garantite a bordo dal rispetto dei severi protocolli della compagnia, mentre a terra sono in vigore le regole anti-contagio implementate da Ravenna Terminal Passeggeri, grazie alle quali la società ha ottenuto il “Safe Travels Stamp” dal World Travel & Tourism Council.

Dalla fine del 2016, Ravenna Terminal Passeggeri è entrata a far parte del network di Global Ports Holding (GPH), il più grande operatore indipendente di terminal crociere al mondo, con una presenza consolidata nelle regioni dei Caraibi, del Mediterraneo e dell’Asia-Pacifico, ivi comprese alcune importanti realtà commerciali in Turchia e Montenegro. GPH gestisce 21 porti in 13 paesi e continua a crescere costantemente, fornendo servizi per 14 milioni di passeggeri e raggiungendo una quota di mercato del 24% nel Mediterraneo ogni anno.