Dal Miur 52mila euro per l’edilizia scolastica a Casola Valsenio: verranno realizzate aule didattiche per l’outdoor education

Il 25 agosto scorso il Comune di Casola Valsenio ha ricevuto comunicazione dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, di avere ricevuto un finanziamento di 52mila euro, sul bando “Fondi per l’edilizia scolastica – avvio dell’Anno Scolastico 2021-2022”

Gli interventi che verranno realizzati, per i quali ci si era candidati al bando del Ministero lo scorso 13 agosto, interesseranno l’Asilo Nido e la Scuola Materna “S.Apollinare” (Centro per l’Infanzia Lo Scoiattolo, dove nel 2020 era stata completato l’intervento di adeguamento sismico dell’edificio) e la Scuola Elementare e Media in via Santa Martina.

Verranno collocate tre aule didattiche esterne arredate con sedie e banchi – per promuovere e sensibilizzare all’educazione all’aperto “outdoor education” – rispettivamente all’Asilo Nido (aula di m.3×6), alla Scuola Materna (aula m.3×6), Scuola Elementare e Media (aula di m 6×6).

Al Centro per l’Infanzia Lo Scoiattolo verrà collocata una nuova staccionata di separazione tra l’area esterna dell’asilo nido e quella della scuola materna. Inoltre, il Comune provvederà all’acquisto di nuovi armadietti per l’asilo nido e, grazie, al fattivo sostegno economico delle aziende casolane Saint-Gobain e Vetriceramici, si procederà alla sostituzione di alcuni giochi del “parco giochi” della scuola materna statale “Sant’Apollinare”.