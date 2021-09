Lido Adriano. Esemplare di Australian Shepherd vince la Mostra Canina 2021 organizzata da Lions Club Ravenna Padusa

Si è svolta sabato 28 agosto la Mostra Canina 2021 organizzata dal Lions Club Ravenna Padusa presso il giardino della Pritona a Lido Adriano, per raccogliere fondi per la donazione di un cane guida ad un non vedente. Numerosi i cani in gara.

Alla fine della manifestazione, il Presidente del Club, Lorenzo Frisenda, alla presenza del Governatore del Distretto 108 A, Franco Saporetti, ha premiato, come best in show, un bellissimo esemplare di Australian Shepherd.

Il Lions Club Ravenna Romagna Padusa, prendendo spunto da quanto disse, nel lontano 1925, Helen Keller, che esortò tutti i Lions del mondo a diventare “cavalieri dei non vedenti nella crociata contro le tenebre”, nei suoi vent’anni di vita, ha già donato 16 cani guida.