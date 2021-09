Un mare di solidarietà: raccolti oltre duemila euro per un Ospedale più colorato e accogliente

Si è conclusa domenica 22 agosto la rassegna estiva benefica “Un mare di solidarietà” che per ben due mesi ha portato musica e poesia all’alba dei lidi ravennati registrando il tutto esaurito nel corso di un’estate che ha voluto riportare spensieratezza e leggerezza.

Giunta alla sua ottava edizione, la rassegna è stata ideata da Livia Santini ed è dedicata a Piccoli Grandi Cuori Odv, l’associazione che opera a favore di bambini e adulti cardiopatici presso il Reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola IRCCS di Bologna: raccolti più di duemila euro che andranno a sostenere il “progetto Pareti” per colorare gli spazi del Padiglione 23 (ambulatori e degenza CCHPED e presto anche in terapia intensiva e sala raggi) e ridurre la percezione di medicalizzazione per i cardiopatici congeniti ricoverati, piccoli e grandi.

“Un mare di solidarietà” ha il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Ravenna, rientra nelle iniziative “Viva Dante” per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante. E’ organizzata in collaborazione con Emilia Romagna Concerti, La Vecchia Pesa, Bagno Corallo, Bagno Oasi, Coya Beach, Bagno Luisa.

“Anche quest’anno tantissimi volontari insieme agli esercenti dei Lidi Ravennati hanno scelto di donare il proprio tempo e le proprie risorse. Grazie al contributo volontario di chi ha partecipato sia come artista, pubblico o esercente abbiamo raccolto la somma di euro 2.126. Ringrazio il Comune di Ravenna e la Regione per il patrocinio e in particolare gli Assessori comunali Giacomo Costantini e Gianandrea Baroncini che hanno presenziato alle albe musicali. Un ringraziamento speciale va ai i musicisti dei vari gruppi musicali che hanno portato il loro contributo nel corso della rassegna: Femmafolk, Afterglow, Khorakhanè, quartetto Mariquita, Enrico Pelliconi e Nicoletta Bassetti. Un grazie speciale va anche al testimonial di questa ottava dedizione Pierluigi Randi, meteorologo e vicepresidente AMPRO, e ai commercianti che hanno aderito per la disponibilità prestata: il Bagno Corallo Beach, il Bagno Luisa di Marina Romea e Il Bagno Coya Beach di Casalborsetti. Infine, un ringraziamento agli amici de La Vecchia Pesa e allo scrittore Stefano Bon per la serata del due agosto che si è svolta a Lido di Classe”, dichiara Livia Santini.

Molto soddisfatta dell’esito dell’iniziativa la presidente di Piccoli Grandi Cuori, Paola Montanari: “In tutto quello che facciamo ci mettiamo davvero il cuore e grazie a Livia, una cara amica prima di tutto, oltre che volontaria dell’associazione, da anni possiamo portare cultura e solidarietà sul territorio con iniziative come questa. Nel corso di otto edizioni siamo riusciti a raccogliere oltre venti mila euro, con i quali abbiamo dato vita a numerose azioni: abbiamo realizzato il giardino pensile, abbiamo acquistato una strumentazione importantissima, il Nicas Navigator, uno strumento di precisione in dotazione al reparto di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola che permette di rilevare dati complessi sui pazienti in modo indolore e senza creare loro stress”.

L’ASSOCIAZIONE PICCOLI GRANDI CUORI

Piccoli Grandi Cuori Odv da 24 anni sostiene i cardiopatici congeniti curati presso le Unità Operative di Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’età Evolutiva del Policlinico di Sant’Orsola a Bologna, punto di riferimento ed eccellenza sanitaria a livello internazionale.

L’associazione accoglie i pazienti, soprattutto i bambini, offrendo alloggio alle famiglie durante il periodo del ricovero, presso la Casa di Accoglienza ‘Polo dei Cuori’, mettendo a disposizione un’assistente sociale dedicata e dando supporto psicologico.

Promuove e sostiene la ricerca scientifica per la cura delle cardiopatie congenite donando borse di studio a disposizione del Reparto. Eroga interventi sociosanitari nell’ambito del programma di accoglienza internazionale in accordo con il Policlinico. Organizza corsi di formazione per volontari e ogni anno il 14 febbraio celebra la Giornata Mondiale delle cardiopatie Congenite, con diverse iniziative di sensibilizzazione anche rispetto al tema della rianimazione cardiopolmonare e della defibrillazione precoce.

L’associazione è fatta di soci, volontari, di tante famiglie e delle loro storie di coraggio e di speranza. La missione, per il futuro prossimo, è quella di lavorare intensamente sul tema dei diritti di queste persone, in particolare dei GUCH (Grown Up With Congenital Heart Defects) e che crescendo incontrano alcune difficoltà rispetto al loro vissuto quotidiano. Importantissimo il servizio di ginecologia per le pazienti GUCH, e di diagnosi prenatale dedicato alle donne che desiderano una gravidanza, in collaborazione con la neonatologia e con la mediazione delle psicologhe.