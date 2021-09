Campagna vaccinale “VacciniAmo la riviera”: più di 2300 dosi somministrate

In Romagna si è conclusa con successo la campagna vaccinale on the road del progetto “VacciniAmo la Riviera” promosso dall’AUSL in collaborazione con le Amministrazioni locali e associazioni di volontariato.

Tanti giovani ma non solo hanno risposto positivamente all’appello, cogliendo l’opportunità di vaccinarsi direttamente nei luoghi di vacanza della costa romagnola, senza doversi prenotare.

Complessivamente, dal 4 al 29 agosto, sono state 2.302 le dosi di vaccino anti-covid somministrate in riviera nell’ambito del progetto: 941 presso le due cliniche mobili che hanno fatto tappa fissa a Rimini in Piazzale Fellini e a Marina di Ravenna, in Piazza Dora Markus, e 1361 a bordo del camper itinerante in tour tra Cervia, Milano Marittina, Pinarella, Riccione, San Mauro Mare Gatteo Mare, Cesenatico, Rimini, Bellaria e Misano Adriatico.