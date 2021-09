Il 4 e 5 settembre al Parco Teodorico arriva L’aquilone di Dante. Ormai conosciuto semplicemente col titolo Artevento Cervia, il grande evento che dal 1981 identifica la città col suo poetico tema torna con un’edizione sempre più estesa e ricca di appuntamenti, celebrando l’aquilone non solo come oggetto d’arte, ma anche come emblema di un rapporto sostenibile con l’ambiente, paradigma di un dialogo multiculturale che riconosce proprio nell’antico oggetto volante il simbolo perfetto di pluralismo, libertà e pace.

Riprogrammato eccezionalmente in autunno per effetto della pandemia, il festival dedica la sua 41a edizione al 700esimo anniversario della morte di Dante, celebrandolo sia con un aquilone dedicato che con un nuovo evento speciale ambientato nella Città di Ravenna, a conferma che gli aquiloni di Artevento sono ormai riconosciuti – al pari del “sale dolce” – come un’eccellenza del territorio in grado di promuovere – insieme al nome di Cervia – anche l’efficacia promozionale e turistica di un fenomeno che deve il suo successo a pratiche collettive sempre più inclusive e consapevoli, ispirate a un pensiero positivo creativo e resiliente nel quale è la Regione Emilia Romagna in primis a riconoscersi.

La preview Imagin’Aria

Da Cervia a Ravenna, Artevento celebra Dante facendone volare l’icona sulle ali della creatività sostenibile, e ambientando nella città dove il Sommo Poeta visse gli ultimi anni della sua vita, una speciale preview articolata in tre appuntamenti diversi, in programma nei primi due week end di Settembre.

4 e 5 Settembre Parco Teodorico – “L’aquilone di Dante”

Onorando la circostanza per la quale molte culture del mondo utilizzano per indicare gli aquiloni proprio il termine “stella”, gli organizzatori s’ispirano al verso che chiude il 34° e ultimo canto dell’Inferno per un omaggio alla comunità che parte dai bambini, ai quali è dedicata la principale attrazione dell’evento: il laboratorio didattico nel quale impareranno a costruire “L’aquilone di Dante”.

“E quindi uscimmo a riveder le stelle” si fa così non solo metafora del “viaggio” esistenziale dei giorni nostri, ma anche leitmotiv di un pensiero positivo e resiliente da trasmettere, in un’atmosfera di condivisione, agli adulti di domani proprio attraverso il simbolo dell’aquilone. In concomitanza con l’attività didattica (riservata agli iscritti, con prenotazione attraverso messaggio WhatsApp al numero 389 8723116), i più amati protagonisti di Artevento danno forma e colore a uno spettacolo originale offrendo un esempio d’intrattenimento adatto a tutta la famiglia. Oltre al volo dei “giganti”, dell’aquilone d’arte, storico e acrobatico, il programma prevede un approfondimento sull’opera del maestro del vento ravennate Medio Calderoni, scomparso nel 2005, e un balletto di volo acrobatico a ritmo di musica eseguito dalla campionessa Sara Rizzetto in memoria di Elisa Bravi e delle vittime di femminicidio, in collaborazione con Una Panchina Per Elisa e Linea Rosa.