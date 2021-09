Il violinista ucraino Pushkarenko suona Paganini al “Rossini Open”

Dopo la pausa del lunedì, il festival Rossini Open che segna il nuovo corso del Teatro Rossini di Lugo, inizia la sua seconda settimana di programmazione martedì 31 agosto alle 21 nel giardino della settecentesca Villa Malerbi (dove studiò il giovanissimo Gioachino Rossini quando abitava a Lugo), dove si potrà ascoltare un intenso recital del violinista ucraino Oleksander Pushkarenko, quinto premio all’ultima edizione del Concorso Paganini di Genova, con musiche di Paganini (6 Capricci e Variazioni), Ysaÿe (Sonata in sol minore op- 27 n. 1), Charles Auguste de Bériot, Johann Sebastian Bach (Sonata n. 1 BWV 1001) e Pushkarenko (cioè da lui stesso composte).

“Oleksandr Pushkarenko è in possesso di notevoli qualità violinistiche: tecnica brillante, suono caldo e potente, buonissima intonazione”. Lo scrisse Salvatore Accardo quando ascoltò il giovane Pushkarenko, che di Niccolò Paganini ha poi fatt lo scopo della sua esistenza. Anche compositore di talento, Pushkarenko suonerà infatti la sua più recente composizione, Zeneise, Gran Caprice à la Paganini, ispirata dall’atmosfera musicale di canti popolari genovesi così come dallo stile virtuosistico romantico paganiniano.

Sempre nel Giardino di Villa Malerbi, mercoledì 1° settembre alle 21 è la volta dello spettacolo teatrale “Who is Me”. Il poeta delle Ceneri (Pasolini legge Pasolini), un nuovo lavoro teatrale (da un’idea di Elia Castello( con l’attrice Lucia Bendia, la violoncellista Livia de Romanis e Marco Nateri come virtual designer. Un testo quasi autobiografico del 1966 di Pier Paolo Pasolini pubblicato postumo da Enzo Siciliano nel 1980, offre lo spunto alla bravissima attrice jesina Lucia Bendia (intenso volto televisivo) per un toccante reading teatrale con musiche tratte dalle colonne sonore dei film di Pasolini, eseguite dal vivo dalla violoncellista Livia de Romanis. “Who is me” è l’autoritratto di un poeta grande e irrequieto, che si mette a nudo attraverso riferimenti all’attualità e alla politica, in un’inedita confessione di sensibilità, mai del tutto espressa prima.

Di nuovo nel Giardino di Villa Malerbi il 2 settembre alle 21 ecco l’arrivo del Quintetto d’Archi della Filarmonica Toscanini diretto dalla violinista rumenaMihaela Costea, con musiche di Gioachino Rossini e Giovanni Bottesini. Ispirata ai valori espressi dall’arte di Arturo Toscanini nel segno del rigore, talento, estro e impegno, l’attività della Filarmonica Toscanini si caratterizza anche per un lavoro di bulino nella musica da camera: nasce il Quartetto e il Quintetto d’archi della Filarmonica Arturo Toscanini, formato dalle prime parti degli archi e guidato dalla spalla dell’orchestra. Nel programma di giovedì 2 settembre alle aeree Sonate a quattro n. 2 e 4 di Rossini composte a 12 anni al Conventello, si contrappone il raro Gran Quintetto in do minore op. 99 del cremonese Giovanni Bottesini (1821-1889), considerato “il Paganini del contrabbasso”, in occasione del bicentenario della nascita.

Venerdì 3 settembre alle 21, stavolta nel Chiostro della Collegiata, debutto per lo spettacolo “A riveder le stelle” (Dante inside Bach) con l’attore bolognese Matteo Belli ed il pianista di origine lughese Paolo Dirani: un’intensa e drammatica lettura dantesca commentata con la musica del Kantor nell’anno del settimo Centenario Dantesco, all’interno delle proposte MAECI per le celebrazioni dantesche.

Sabato 4 settembre al Chiostro della Collegiata “La serata del bel canto: arie d’opera da Rossini a Verdi” con tre emergenti interpreti vocali come il sopranoIolanda Massimo, il tenore Fabrizio Daluiso e il basso russo Radoslaw Ungur, con il londinese Richard Barker al pianoforte, vale a dire uno dei migliori accompagnatori di canto del momento, ex primo pianista al Teatro alla Scala di Milano. In programma romanze e arie d’opera di autori polacchi anonimi e di Mozart, Rossini, Verdi, Bizet, Puccini, Reynaldo Hahn.

Domenica 5 settembre di nuovo “doppia porzione” come per tutte le domeniche di Rossini Opern: alle 11 nella Rocca Estense il “Concerto Aperitivo” degli allievi della Scuola di Musica Malerbi e la sera alle 21 nel Chiostro della Collegiata “L’Histoire du soldat” di Igor Stravinsky (nel cinquantenario della morte), cioè il celeberrimo melologo per voce recitante e trio con pianoforte su testo di Charles Ferdinand Ramuz, eseguito dal Trio Stravinsky con la regia, le scene e i costumi del “musicattore” Luigi Maio nei panni del narratore della faustiana vicenda di un uomo che vende l’anima al diavolo, nella variante di un soldato che vende il suo violino. “La sua recitazione ha veramente del diabolico e, contemporaneamente, dell’umano – è stato scritto dell’interpretazione di Luigi Maio -. Assume una valenza quasi metafisica di critica radicale alla società capitalistica, un j’accuse che ricorda, con molta ironia però, il famoso “io so” pasoliniano”.

Il costo dei biglietti è di 10 euro (posto unico) e 5 ridotti, tranne per i concerti alla Rocca sforzesca che sono a ingresso libero.

