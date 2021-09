Oltre Dante, lettura integrale della Commedia a Ravenna. Al via oggi la “maratona dantesca”

Prende il via quest’oggi, martedì 31 agosto, l’8^ edizione di Oltre Dante – lettura integrale della Commedia, in tre serate. L’appuntamento è ai Chiostri Francescani, dalle ore 18 alle 23 per la lettura dell’Inferno.

“Protagonisti della maratona dantesca saranno, come consuetudine, lettori volontari di tutte le età e provenienze, che si susseguiranno nella lettura dei versi della Divina Commedia. L’appuntamento proseguirà con le successive cantiche nei pomeriggi di mercoledì 1 e giovedì 2 settembre 2021, sempre dalle 18 alle 23″ sottolinea Manuela Mambelli, coordinatrice Dante in rete,

L’evento, promosso dal Centro Dantesco in collaborazione con Dante in rete, rientra nel ricco calendario “VivaDante” delle celebrazioni del Centenario.

Ingresso libero. Obbligatorio Green pass, o tampone h 48, o certificato di guarigione dal Covid.