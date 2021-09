Raccolta fondi in memoria del centauro Alex, per installare attrezzature ginniche per disabili al parco Teodorico

Sabato 4 settembre, dalle 15, è in programma ad Aquae Sport Center, in via Beretti 55, a Porto Fuori un evento benefico, organizzato da Il Parco di Alex in collaborazione con il Moto Club Only Two Wheels, che ha lo scopo di raccogliere fondi per la realizzazione del nuovo parco wellness con attrezzature ginniche per disabili e normodotati al parco Teodorico di Ravenna.

La grande kermesse di beneficienza, organizzata in memoria di Alexander Sapienza, centauro ravennate scomparso due anni fa sul passo del Muraglione e socio del Motoclub Only Two Wheels, sarà una giornata all’insegna dello sport, dei motori e del sano divertimento.

“Oltre alla possibilità di visitare l’esposizione di moto e di fruire di tutti i servizi e le discipline del centro sportivo – dalla piscina con lettini (fino ad esaurimento posti), ai gonfiabili galleggianti sul lago, all’arrampicata sportiva, al mini golf, ai campi da tennis e calcetto – si potrà partecipare alla divertentissima gara di tiro alla fune e al torneo di beach tennis con premi in palio fino al terzo classificato” spiegano gli organizzatori.

L’evento è a numero chiuso, nel rispetto delle normative anti-Covid, pertanto per partecipare è richiesta la prenotazione obbligatoria chiamando al 335267765. Il costo è di 40 euro e comprende il Moto incontro, i servizi di Aquae, il cocktail di benvenuto (dalle ore 15 alle ore 17), l’aperitivo (ore 18), la cena con grigliata di carne ed infine lo spettacolo pirotecnico.

Per partecipare solo alla grigliata e ai fuochi d’artificio finali, la quota è di 20 euro. Ci sarà animazione per i più piccoli; fino agli otto anni si entra gratis.

Biglietto ridotto dai 9 ai 12 anni, sconto del 10% invece per i soci del Moto Club Onlus Two Weels. Tutti i partecipanti avranno inoltre la possibilità di provare l’adrenalinica disciplina del “wakeboard” con lo sconto del 10%.