La mostra Dante Plus 700, superati i 20.000 spettatori e agosto, adotta un orario speciale per gli ultimi giorni di apertura dal primo al 5 settembre, in cui si effettuerà orario continuato dalle 10 alle 23.

La mostra dopo il 5 verrà spostata in parte presso la Chiesa di Santa Maria dell’Angelo di Faenza all’interno della mostra «DANTE. Visioni del contemporaneo», a cura di Alessandra Carini, Giovanni Gardini e Marco Miccoli.

Un’altra parte invece sarà allestita in una temporary gallery nella piazzetta degli Ariani 16 a partire dall’undici settembre.