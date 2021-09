Serve una linea gratuita di mezzi pubblici elettrici, una modesta metropolitana di superficie, che dall’Ospedale va alla Stazione…

Causa la speranza delle auto elettriche e il covid, si è abbandonata di molto, la lotta strutturale, per il miglioramento della qualità dell’aria. In particolare a Ravenna, principessa d’inquinamento, il PAIR20, legge regionale, è stato largamente disatteso. Serve portare molta più gente in centro storico, con mezzi pubblici. Serve una linea gratuita, di mezzi pubblici elettrici; una modesta metropolitana di superficie, che da un nuovo grande parcheggio presso l’Ospedale, va alla Stazione, con due sole fermate, in piazza Caduti e Garibaldi… e viceversa. Si realizza così, la copertura pedonale in 5minuti, di tutto il centro storico. Il commercio poi, del centro storico, è strangolato da mille problemi… tre certamente: manca di logistica facilitata, di attrattiva, di un direttore. Combattere la concorrenza dei supermercati, sul piano dei parcheggi, è una battaglia contro i mulini a vento. In prospettiva, gradualmente e con il consenso, non certo come piazza Kennedy, in centro, i parcheggi vanno sostituiti con il verde. Vanno finalizzate alcune strade, ambiti, a percorsi commerciali pedonali, con largo uso di dehors… salvaguardando disabilità e sicurezza. Va focalizzato un accesso facilitato, con mezzi pubblici frequenti dedicati, progressivamente, una qualità dell’aria da saponetta, un paesaggio con arredo urbano d’incanto. Il percorso che ha fatto Nizza, 15 anni fa.

Va ricostruita, la voglia di passeggiare per il centro storico, l’attrattiva con cui è nato… e arriveranno anche gli acquisti. Le auto elettriche sono un elemento virtuoso, da perseguire subito, ma al momento e perlomeno finché molti paesi, realizzeranno elettricità ancora col carbone, produrranno ben poco; l’inquinamento non ha ancore, viaggia gratis. Poi restano le gomme, le pastiglie dei freni, le plastiche, le vernici, la riconversione delle batterie… gli incidenti. Quello che non cambierebbe, comunque, è l’impatto visivo: l’abominevole paesaggio di auto, che la rende contestuale ad un piazzale di supermercato, altro che borgo storico! Non voglio condannare a questo, i miei nipoti. Allora serve cominciare ad educare, con idee virtuose e lungimiranti. E i soldi? Cominciamo con la lotta all’ evasione fiscale, in cui nel 2020, vinciamo il festival dell’inefficienza… o no?

Daniele Vistoli – architetto