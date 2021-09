Bagnacavallo. Il mondo distopico di Lorenzo Ridolfi in mostra da domani a Bottega Matteotti

Meteorite è la personale di Lorenzo Ridolfi in mostra nella vetrina di Bottega Matteotti a Bagnacavallo dal 2 settembre al 10 ottobre. Cosa sarebbe successo se nell’antichità un meteorite avesse sconvolto l’evoluzione del genere umano? Le illustrazioni in esposizione raffigurano un mondo distopico tra il mostruoso e il futuristico; tutte le opere sono state realizzate con tecnica mista: inchiostrazione tradizionale e colorazione in digitale.

Lorenzo Ridolfi nasce a Ravenna nel 1999, si diploma al Liceo artistico di Ravenna e ora frequenta il corso di fumetto e illustrazione all’Accademia di belle arti di Bologna. Nel 2019 partecipa all’antologia “…” uscita nel 2019 per il collettivo Ultracani e attualmente disegna forelsket per la piattaforma online Jundo.

Meteorite fa parte di Bottega Matteotti: Arte in vetrina, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri. Le mostre sono organizzate dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti (via Matteotti 26), con il patrocinio del Comune.